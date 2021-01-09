Altın fiyatları 9 Ocak: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Gram altında 443 lira seviyesine dikkat!

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Ons altın fiyatı 1960 dolar direncinden geriledi. Fibonacci 38,2’lik dilime denk gelen bölgeden başlayan satışlar 1900 dolara kadar devam etti. Bu sabah 1908 dolar seviyelerinde bulunan ons altında değer kaybının devam etmesi durumunda, 1890 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir. Fibonacci 61,8’lik dilime denk gelen 1882 dolar ise en kuvvetli destek. Kırılması durumunda kısa vadeli yükseliş trendinin de kırılmasına bağlı olarak ana yükseliş eğiliminin bulunduğu 1818 dolara seviyesine doğru gerileme devam edebilir.



Dirençler: 1920.00 / 1933.00 / 1945.00



Destekler: 1906.00 / 1899.00 / 1882.00



