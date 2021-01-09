Altın fiyatları 9 Ocak: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Gram altında 443 lira seviyesine dikkat!
Çeyrek altın ve gram altın fiyatları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar altın fiyatlarındaki değişimlere göre alım ve satım yapıyorlar. Analistler, ABD'de başkanlık seçiminin, Kongre'de dün yapılan tescil ile resmen Joe Biden'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından piyasalarda artan risk iştahı ve yükseliş eğilimini sürdüren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin, altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti. Peki altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İşte uzman yorumları ve güncel altın fiyatları
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Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar son dönemdeki düşüşlerin ardından hızlandı. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları 9 Ocak itibari ile merak ediliyor. Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi. Altının gram satış fiyatı yüzde 2,20 değer kaybetti. Gram altın bugün 438,11 liradan alınıyor, 438,21 liradan satılıyor. Yarım altın bugün 1.423,90 liradan alınıyor, 1.444,70 liradan satılıyor. İşte güncel açıklamalar
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 438,11 liradan alınıyor, 438,21 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 712,00 liradan alınıyor, 722,20 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.423,90 liradan alınıyor, 1.444,70 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.843,40 liradan alınıyor, 2.878,30 liradan satılıyor.
ABD'de teşvik beklentileri risk iştahını desteklerken, ABD hazine tahvili faizlerinde artışların değerli madeni baskıladığı söylenebilir. Ancak, enflasyon beklentilerinde de artış gözlenirken, Dolar endeksi (DXY) 90 seviyesinin altında. Bu kapsamda, değerli madenin 1.900 desteğinin üzerinde tutunmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. Aksi durumda 1.893 ve 1.886 yakın destekler. Öte yandan, değerli madenin 1.900 seviyesinin üzerinde güç kazanarak 1.923 yakın direncini kırması durumunda 1.937 ve 1.948 sıralı hedefler olabilir.
Bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi Ons Altın'da kısmi oynaklık yaratabilir.
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İŞTE KRİTİK SEVİYELER
ALB Forex
Ons altın fiyatı 1960 dolar direncinden geriledi. Fibonacci 38,2’lik dilime denk gelen bölgeden başlayan satışlar 1900 dolara kadar devam etti. Bu sabah 1908 dolar seviyelerinde bulunan ons altında değer kaybının devam etmesi durumunda, 1890 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir. Fibonacci 61,8’lik dilime denk gelen 1882 dolar ise en kuvvetli destek. Kırılması durumunda kısa vadeli yükseliş trendinin de kırılmasına bağlı olarak ana yükseliş eğiliminin bulunduğu 1818 dolara seviyesine doğru gerileme devam edebilir.
Dirençler: 1920.00 / 1933.00 / 1945.00
Destekler: 1906.00 / 1899.00 / 1882.00
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GRAM ALTINDA EN KUVVETLİ DESTEK SEVİYESİ 433 LİRA
ALB Forex
Gram altın fiyatı 450 lira desteğinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Son günlerde 465 / 440 lira arasında yatay hareket eden gram altında en kuvvetli destek seviyesi 433 lira seviyesinde bulunuyor. Momentumda yavaşlama var, MACD negatif bölgede izlenmeye devam ediyor. RSI kasım ayından bu yana devam eden yatay trendi onaylıyor.