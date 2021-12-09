Altın fiyatları 9 Aralık: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi?
Altın fiyatları, 9 Aralık itibari ile araştırılan konulardan biri oldu. Canlı, anlık altın fiyatları gündemde yer alıyor. Vatandaşlar ‘Altın düşer mi, yükselir mi?’ sorusuna yanıt arayıp, buna göre alım veya satım yapıyorlar. Konu ile ilgili Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı tarafından açıklama yapıldı. Yazıcı, ons altının 1625 dolara gerileyebileceğini açıkladı. Peki, canlı, anlık çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları
Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından gözler FED toplantısına çevrildi. Fed'in faiz artırımı yapması halinde yatırımların dolar tarafına kayacağı beklentisi altın fiyatlarında gerilemeye neden oluyor. Bugün çeyrek altın 1.251,00 liradan alınıyor, 1.279,00 liradan satılıyor. Gram altın ise 700 liranın üstünde seyrediyor. İşte son açıklamalar
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 787,17 liradan alınıyor, 787,33 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.251,00 liradan alınıyor, 1.279,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.504,00 liradan alınıyor, 2.567,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.006,00 liradan alınıyor, 5.098,00 liradan satılıyor.
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Gram altın bugün 787,17 liradan alınıyor, 787,33 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.251,00 liradan alınıyor, 1.279,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.504,00 liradan alınıyor, 2.567,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.006,00 liradan alınıyor, 5.098,00 liradan satılıyor.
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ONS ALTIN 1625 DOLARA KADAR GERİLEYEBİLİR
Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü
Kasım ortasında 1870 dolara kadar yükselen ons altın, geride kalan üç haftada yüzde 4,5 değer kaybına sahne olarak 1789 puana geriledi. Bu hareket 15 Aralık'ta ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarında kesinti hızını arttırması ve 2022 yılı içinde faiz artırımlarını başlatması beklentiyle ilişkilendirilebilir.
Kasım ortasında 1870 dolara kadar yükselen ons altın, geride kalan üç haftada yüzde 4,5 değer kaybına sahne olarak 1789 puana geriledi. Bu hareket 15 Aralık'ta ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarında kesinti hızını arttırması ve 2022 yılı içinde faiz artırımlarını başlatması beklentiyle ilişkilendirilebilir.
Son 5-6 işlem gününde ons altın bir dengelenme çabası içinde görünse de Fed beklentisi ile ABD tahvil faizlerinin yükseliş yaşaması en önemli riski. Geride kalan 18 aylık dönemi ağırlıkla 1700-1900 dolar bandında dalgalanarak geçiren bu cephede ben bir süre daha bunun devam etmesi ihtimalini daha yüksek buluyor, 2022 ilk yarısı içinde 1625 dolar civarına düşecek olursa bunun risk almak adına ilgi çekici bir seviye olacağını düşünüyorum. 2022 ikinci yarısı altın cephesinde kalıcı değer artışları adına daha elverişli bir parkur olmaya aday görünüyor.
Gram altın ise tamamen Türk Lirası'nın seyrine bağlı ve bu cepheye senaryo üretmek var olan bilgi seti ile güç.
Gram altın ise tamamen Türk Lirası'nın seyrine bağlı ve bu cepheye senaryo üretmek var olan bilgi seti ile güç.