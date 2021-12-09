Altın fiyatları 9 Aralık: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi?

Son 5-6 işlem gününde ons altın bir dengelenme çabası içinde görünse de Fed beklentisi ile ABD tahvil faizlerinin yükseliş yaşaması en önemli riski. Geride kalan 18 aylık dönemi ağırlıkla 1700-1900 dolar bandında dalgalanarak geçiren bu cephede ben bir süre daha bunun devam etmesi ihtimalini daha yüksek buluyor, 2022 ilk yarısı içinde 1625 dolar civarına düşecek olursa bunun risk almak adına ilgi çekici bir seviye olacağını düşünüyorum. 2022 ikinci yarısı altın cephesinde kalıcı değer artışları adına daha elverişli bir parkur olmaya aday görünüyor.



Gram altın ise tamamen Türk Lirası'nın seyrine bağlı ve bu cepheye senaryo üretmek var olan bilgi seti ile güç.