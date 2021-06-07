Altın fiyatları 7 Haziran: Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte uzmanların altın yorumları ve bugünkü altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu piyasayı takip edenlerin takip ettiği konular arasında yer alıyor. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 522 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1885 dolar seviyesinde bulunuyor. İşte aracı kurumların altın fiyatları analizleri...



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 849,00 lira, Cumhuriyet altını 3.474,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,70 düşüşle 524,00 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:



CUMA PAZARTESİ



KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış



24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 527,50 527,70 523,80 524,00



Cumhuriyet Ata Lira 3.477,00 3.498,00 3.453,00 3.474,00



22 Ayar Bilezik(Gr.) 481,30 485,30 478,00 482,00



Lira(Tam) Ziynet 3.398,00 3.418,00 3.375,00 3.395,00



Yarım Ziynet 1.699,00 1.709,00 1.687,00 1.697,00



Çeyrek Ziynet 850,00 855,00 844,00 849,00



