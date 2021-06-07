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GeriEkonomi Altın fiyatları 7 Haziran: Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte uzmanların altın yorumları ve bugünkü altın fiyatlarında son durum
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Ekonomi
Haber Giriş: 07 Haziran 2021 - 18:24 | 

Altın fiyatları 7 Haziran: Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte uzmanların altın yorumları ve bugünkü altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları gram altın ve çeyrek altın yatırımcıları tarafından anlık olarak takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde altın piyasası haftaya düşüşle başladı, gram altın ise sabah saatlerinde 524 lira seviyesinde işlem gördü. Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatında bugünkü yaşanan düşüşle, gözler uzmanların altın yorumlarına çevrildi. Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve hediyelik altın fiyatlarının kaç TL olduğu anlık altın grafiklerine yansıdı. Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 849,00 lira oldu. Peki, 7 Haziran gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, bugünkü altın fiyatlarında son durum.

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1

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu piyasayı takip edenlerin takip ettiği konular arasında yer alıyor. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 522 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1885 dolar seviyesinde bulunuyor. İşte aracı kurumların altın fiyatları analizleri...

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 849,00 lira, Cumhuriyet altını 3.474,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,70 düşüşle 524,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 527,50 527,70 523,80 524,00

Cumhuriyet Ata Lira 3.477,00 3.498,00 3.453,00 3.474,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 481,30 485,30 478,00 482,00

Lira(Tam) Ziynet 3.398,00 3.418,00 3.375,00 3.395,00

Yarım Ziynet 1.699,00 1.709,00 1.687,00 1.697,00

Çeyrek Ziynet 850,00 855,00 844,00 849,00

2BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI

BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 526 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 525 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı, güne ons altın fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybıyla başlarken; gün içerisinde en yüksek 527,82 lira seviyesini, en düşük ise 521.16 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatı ve dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle gerilerken; saat 13.52 itibarıyla yüzde 0.80 oranında düşüşle 522,70 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 858 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 530 liradan satılıyor.

3ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN

4

Altının ons fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1881 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1891 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.28 oranında düşüşle 1885 dolardan işlem gördü.

5ALTIN FİYATLARINDA AŞAĞI YÖNLÜ RİSK YENİDEN ARTABİLİR

ALTIN FİYATLARINDA AŞAĞI YÖNLÜ RİSK YENİDEN ARTABİLİR

Yatırım Finansman Menkul Değerler

1875 desteği üzerine yeniden yerleşen ons altında ABD verileri sonrası yükseliş gördük fakat tapering sinyallerinin hala kuvvetli olduğu düşüncesindeyiz. Bu nedenle aşağı yönlü riskler yeniden artabilir.

Teknik olarak da aşırı alım bölgesinden dönüş söz konusu. 1875'in altına geçecek olursak geri çekilme isteği devam edebilir.

Dirençler: 1910.00 ---1935.00---1950.00

Destekler: 1875.00---1850.00---1815.00

6GRAM ALTIN YÜKSELEN KANAL İÇERİSİNDEKİ TRENDİNİ SÜRDÜRÜYOR

GRAM ALTIN YÜKSELEN KANAL İÇERİSİNDEKİ TRENDİNİ SÜRDÜRÜYOR

ALB Forex

Ons altında, 1850 ana destek bölgesinden gelen alımların ardından saatlik periyotta bayrak formasyonu oluşumu izleniyor. 1890 seviyesi formasyon içerisindeki ilk direnç bölgesi aşılması durumunda. Alımlar düşüş trendinin geçtiği 1900 seviyesine doğru hız kazanabilir. Aşağı alanda 1880 seviyesi altında saatlik kapanışlarda formasyon geçerliliğini yitirmekle beraber 1875 destek seviyesine doğru satış baskısı yaşanabilir.

Dirençler: 1900 / 1910 / 1915

Destekler: 1890 / 1875 / 1855

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Gram altın fiyatı yükselen kanal içerisindeki yükselişini sürdürüyor. Kanal desteğinin de denk düştüğü 524.75 seviyesine kadar geri çekilen fiyat bu seviyeden destek buldu.

Bültenimizi yazdığımız sırada yönünü yukarı çeviren fiyatta yükselişin sürmesi durumunda 529.60 seviyesi ilk direnç konumunda bulunuyor. Tersi durumda kanal desteğinin kırılması halinde 50 günlük ortalamanın da denk düştüğü uzun vadeli kanal trendine doğru geri çekilme yaşanabilir.

Dirençler: 529.60 / 532.45 / 540.60

Destekler: 518.10 / 515.85 / 512.90

8İLK HEDEF 1.900 DOLAR

İLK HEDEF 1.900 DOLAR

Ziraat Yatırım Menkul Değerler

Cuma günü ABD'de beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinden destek bulan değerli maden geçtiğimiz haftayı %1,1 artıda 1.891 seviyesinde kapattı. ABD tahvil getirilerindeki düşüş ve faiz oranlarında bir süre daha artışa gidilmeyeceğine dair beklentiler değerli madende kayıpları sınırlandırıyor. Teknik seviyelere baktığımızda aşağı yönlü fiyatlamalarda 1.875 ve 1.850 desteği takip edilebilir. Olası yükselişlerde ise ilk hedef 1.900 seviyesi olarak görünmekte.

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