Canlı altın fiyatları 4 Aralık: Anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Yatırımcılar fiyatlardaki değişiklikleri öğrenmek ve buna göre işlem yapmak istiyorlar. Bir süredir yükselişte olan bu maden bir süre sonra belirli nedenlerden ötürü düşüşe geçmişti. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.051,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,39 yükselişle 460,00 liradan işlem gördü. Peki bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar ve yorumlar…
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Altın fiyatları, 4 Aralık itibari ile yoğun ilgi görüyor. Bugün gram altın 466,06 liradan alınıyor, 466,15 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 756,00 liradan alınıyor, 765,20 liradan satılıyor. Peki altın fiyatları yeniden yükselecek mi? Enver Erkan, ‘Parasal ve mali genişleme ile düşük faiz oranları gündemde olduğu sürece altın açısından pozitif beklentilerden bahsedilebilir. Aşının geldiği ve etkin olmaya başladığı süreye kadar ekonominin desteklenmesi şart. Bu nedenle finansal ve mali koşullarda birkaç aylık süreçte değişiklik beklenmez. Altın pozitif etkilenebilir.’ dedi.
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 466,06 liradan alınıyor, 466,15 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 756,00 liradan alınıyor, 765,20 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.512,00 liradan alınıyor, 1.539,70 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 3.023,60 liradan alınıyor, 3.050,90 liradan satılıyor.
Yatırımcılar, bir taraftan aşı konusundaki atılımları incelerken bir yandan da ABD’deki teşvik beklentisini ve bunun zayıf dolar etkisini tartıyor. Demokrat liderler Pelosi ve Schumer Kongre Cumhuriyetçileri ve Beyaz Saray ile yeni bir müzakere turunun temeli olarak 908 milyar dolarlık iki taraflı teşvik önerisini gündeme getiriyorlar. Bu paketin Başkan Trump’ın önüne gidip gitmeyeceği hala belirsiz.
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ABD’de ekonomik toparlanmanın yavaş ilerlemesi, işsizlik kaynaklı gelir düşüşü ve zayıf firma operasyonları mali teşvik paketinin önemini ortaya koyuyor. Aşı, agresif bir Fed beklentisi ve mali genişleme beklentisi… Tamamında dolar negatif. Hazine getirilerinin yükseliş eğiliminde olması biraz düşündürebilir, ancak doların değer kaybı bu konjonktürde ağırlık kazandı ve bu durum altına yarıyor.
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Parasal ve mali genişleme ile düşük faiz oranları gündemde olduğu sürece altın açısından pozitif beklentilerden bahsedilebilir. Aşının geldiği ve etkin olmaya başladığı süreye kadar ekonominin desteklenmesi şart. Bu nedenle finansal ve mali koşullarda birkaç aylık süreçte değişiklik beklenmez. Altın pozitif etkilenebilir.