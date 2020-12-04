Canlı altın fiyatları 4 Aralık: Anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları

BU GELİŞMELER ALTIN FİYATLARI İÇİN POZİTİF Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti



Yatırımcılar, bir taraftan aşı konusundaki atılımları incelerken bir yandan da ABD’deki teşvik beklentisini ve bunun zayıf dolar etkisini tartıyor. Demokrat liderler Pelosi ve Schumer Kongre Cumhuriyetçileri ve Beyaz Saray ile yeni bir müzakere turunun temeli olarak 908 milyar dolarlık iki taraflı teşvik önerisini gündeme getiriyorlar. Bu paketin Başkan Trump’ın önüne gidip gitmeyeceği hala belirsiz.



