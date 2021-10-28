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Ekonomi
Haber Giriş: 28 Ekim 2021 - 08:59 | 

Altın fiyatları 28 Ekim: Anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları, tarihi yükselişin ardından yakından takip edilmeye başlandı. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişelere karşın altının ons fiyatının 1.810 direncinden başlayan düşüşünü sürdürdüğünü kaydetti ve bugün açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası faiz kararlarına dikkat çektiler. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 28 Ekim altın fiyatları

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Altın fiyatları, 28 Ekim itibari ile araştırılan konulardan biri oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 886,00 lira, Cumhuriyet altını 3.629,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,27 yükselişle 547,50 liradan işlem gördü. Gram altın bugün 550,41 liradan alınıyor, 550,50 liradan satılıyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 550,41 liradan alınıyor, 550,50 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 872,00 liradan alınıyor, 900,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 1.744,00 liradan alınıyor, 1.811,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 3.490,00 liradan alınıyor, 3.609,00 liradan satılıyor.

Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız

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ABD'de ekim ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni düşüş beklentilerinin aksine Delta varyantın yayılmasıyla ilgili endişelerin azalmasının katkısıyla yükseldi. Dolar endeksi (DXY) de kısa vadeli yukarı yönlü hareketini sürdürerek aylık ortalamasını test ederken, Ons Altın 1.782 seviyesine kadar geriledi. Kapanış ise 1.793 seviyesinden gerçekleşti.

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Değerli madende baskı sürerken, DXY 94 seviyesinden geçen aylık ortalamasının altında kalmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Ons Altın, önemli gözüken 1.781 desteğinin üzerinde kalabilir. Aksi durumda 1.774 sonraki yakın destek. Yukarıda ise 1.795 direncinin geçilmesi 1.808 seviyesine kadar bir ivmelenmeyi beraberinde getirebilir.

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