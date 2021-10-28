Altın fiyatları 28 Ekim: Anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları, 28 Ekim itibari ile araştırılan konulardan biri oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 886,00 lira, Cumhuriyet altını 3.629,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,27 yükselişle 547,50 liradan işlem gördü. Gram altın bugün 550,41 liradan alınıyor, 550,50 liradan satılıyor.