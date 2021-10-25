Altın fiyatları 25 Ekim: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? Altın yükselir mi, düşer mi?

ONS ALTIN 1800 DOLAR ÜZERİNE YERLEŞMEKTE ZORLANIYOR Hüseyin Uslu – İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı



Geçen hafta ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen sınırlı gevşeme ve stagflasyon endişeleri ile ons altın 1800 dolar seviyesine kadar yükselse de yükseliş eğilimini koruyamadı. Hafta başında ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden yüzde 1,60'a yönelik yukarı yönlü seyri ile 1760 dolara kadar geriledi. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen dalgalı seyir ons altın üzerinde etkili oluyor. Bugün ABD 10 yıllıkların yüzde 1,57 seviyesine gerilemesi ve dolar endeksinin 94 seviyesi altına gevşemesi ile ons altında yükseliş eğilimi takip ediliyor. Bir tarafta stagflasyon beklentisi, diğer taraftan Fed'in yakın bir zamanda varlık alımlarının azaltılmasına başlayacak olması ons altında yön arayışını zorlaştırıyor.



Çoğu Fed üyesi varlık alımlarının azaltılmasına başlanması için belirlenen hedeflerde ilerleme kaydedildiğini belirtiyor. Fed'in yakın bir zamanda tahvil alım azaltım programını başlatacak olması ve yüksek enflasyona karşı daha sıkı bir politika izleme ihtimali ons altındaki yükselişlerin sınırlı kalmasında etkili olmaktadır. Kısa vadeli yükseliş eğiliminin orta vadeli bir eğilime dönüşmesi için 1800 dolar üzerinde yerleşik seyirler görülmesi gerekiyor. Dolar endeksinin 92'li seviyelere gerilemesi ons altının orta vadede bir yükseliş eğilimi oluşturmasına ön ayak olabilir.



