Altın fiyatları 25 Ekim: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? Altın yükselir mi, düşer mi?
Altın fiyatları, 25 Ekim itibari ile gündemde yer alıyor. Altın fiyatlarındaki yükselişlerin ardından araştırmalar daha da hızlandı. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar düşüş mü yoksa yükseliş mi olduğunu merak ediyorlar. Cuma günü gram altın 1,2 üzerinde, 552 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem gördü. Peki, bugün anlık ve canlı çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? İşte son durum
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Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. Cuma günkü tarihi zirvenin ardından gram altın bugün 562,11 liradan alınıyor, 562,21 liradan satılıyor. Çeyrek altın bugün 903,00 liradan alınıyor, 925,00 liradan satılıyor. 'Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi' sorusu ile ilgili Yatırım Danışmanı Hüseyin Uslu açıklama yaptı. İşte detaylar...
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 562,11 liradan alınıyor, 562,21 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 903,00 liradan alınıyor, 925,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.806,00 liradan alınıyor, 1.850,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 3.607,00 liradan alınıyor, 3.687,00 liradan satılıyor.
ONS ALTIN 1800 DOLAR ÜZERİNE YERLEŞMEKTE ZORLANIYOR
Hüseyin Uslu – İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı
Geçen hafta ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen sınırlı gevşeme ve stagflasyon endişeleri ile ons altın 1800 dolar seviyesine kadar yükselse de yükseliş eğilimini koruyamadı. Hafta başında ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden yüzde 1,60'a yönelik yukarı yönlü seyri ile 1760 dolara kadar geriledi. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen dalgalı seyir ons altın üzerinde etkili oluyor. Bugün ABD 10 yıllıkların yüzde 1,57 seviyesine gerilemesi ve dolar endeksinin 94 seviyesi altına gevşemesi ile ons altında yükseliş eğilimi takip ediliyor. Bir tarafta stagflasyon beklentisi, diğer taraftan Fed'in yakın bir zamanda varlık alımlarının azaltılmasına başlayacak olması ons altında yön arayışını zorlaştırıyor.
Çoğu Fed üyesi varlık alımlarının azaltılmasına başlanması için belirlenen hedeflerde ilerleme kaydedildiğini belirtiyor. Fed'in yakın bir zamanda tahvil alım azaltım programını başlatacak olması ve yüksek enflasyona karşı daha sıkı bir politika izleme ihtimali ons altındaki yükselişlerin sınırlı kalmasında etkili olmaktadır. Kısa vadeli yükseliş eğiliminin orta vadeli bir eğilime dönüşmesi için 1800 dolar üzerinde yerleşik seyirler görülmesi gerekiyor. Dolar endeksinin 92'li seviyelere gerilemesi ons altının orta vadede bir yükseliş eğilimi oluşturmasına ön ayak olabilir.
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Teknik olarak 22 günlük hareketli ortalama olan 1761 dolar üzerinde seyirlerin korunması durumunda yukarıda 1800 dolar direnç seviyesi takip edilebilir. 1800 dolar direnç seviyesinin üzerindeki seyirlerde yükseliş eğilimi 1830 dolar direnç seviyesine yönelik devam edebilir. 1760 dolar altında seyirler görülmesi halinde ise teknik görünüm zayıflayabilir ve satışların 1720 dolar seviyesine doğru sürmesine neden olabilir.
Gram altın tarafına bakacak olursak geçen hafta 500 TL seviyesinde olan gram altın, Dolar/TL kurundaki yukarı yönlü seyirlerin etkisiyle 530 TL'ye kadar yükseldi. Dolar/TL kurundaki yukarı yönlü seyirlere ons altının da eşik etmesi ile birlikte yükseliş eğilimi hız kazanabilir. Ons altında 1800 dolar üzerinde seyirler oluşması durumunda gram altındaki yükseliş 540 TL'yi bulabilir. Diğer taftan, ons altında 1800 dolar üzerinde kalıcı seyirler oluşmasa bile Dolar/TL kurundaki hareket gram altını 520 TL üzerinde tutmaya devam edebilir.