Altın fiyatları 23 Eylül: Anlık, canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yükselir mi, düşer mi?

Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki değişiklikler yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Bugün gram altın 464,81 liradan alınıyor ve 464,90 liradan satılıyor. Peki altın fiyatları düşer mi yükselir mi? Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, ‘Ons altının yeniden toparlanarak yükselişe geçmesi halinde dolar/TL kurunun da yukarı yöndeki potansiyel hareketini hesaba katarsak 468 TL’nin orta vadeli kazançlar için bir alım fırsat seviyesi olduğunu söyleyebiliriz.’ dedi.



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın an itibariyle 464,81 liradan alınıyor ve 464,90 liradan satılıyor.