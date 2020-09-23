Altın fiyatları 23 Eylül: Anlık, canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yükselir mi, düşer mi?
Anlık ve canlı altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar fiyatlardaki değişiklikleri yakından takip ediyor, bu değişimlere göre alım ve satım yapıyorlar. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 764,00 lira, Cumhuriyet altını 3.126,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,51 yükselişle 471,40 liradan işlem gördü. İşte 23 Eylül altın fiyatları
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Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki değişiklikler yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Bugün gram altın 464,81 liradan alınıyor ve 464,90 liradan satılıyor. Peki altın fiyatları düşer mi yükselir mi? Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, ‘Ons altının yeniden toparlanarak yükselişe geçmesi halinde dolar/TL kurunun da yukarı yöndeki potansiyel hareketini hesaba katarsak 468 TL’nin orta vadeli kazançlar için bir alım fırsat seviyesi olduğunu söyleyebiliriz.’ dedi.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın an itibariyle 464,81 liradan alınıyor ve 464,90 liradan satılıyor.
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 757,00 liradan alınıyor, 765,60 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.508,70 liradan alınıyor, 1.528,80 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 3.018,20 liradan alınıyor, 3.046,70 liradan satılıyor.
Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
ABD Mali Suçları Araştırma Ağı (FINCEN) belgelerinin kamuoyuna sızması sonucunda, dünyanın en büyük finansal kuruluşlarının kara para aklama operasyonlarına aracılık ettiklerine dair haberin duyulması üzerine dün Avrupa borsalarında yüzde 4’e varan düşüşler yaşandı. Hatta Alman borsası DAX endeksi yüzde 4.37 oranında geriledi.
Bu gelişmeler paralelinde dolar endeksinin sert bir şekilde 93,7 üzerine kadar çıkması üzerine ons altın 1.882 dolar seviyesine kadar geriledi. Bugün ise güne 1.903-1.912 dolar bant aralığında bir seyirde başlayan ons altının gidişatı büyük ölçüde dolar endeksindeki hareketlere bağlı olacak.
Ons altının yeniden toparlanmaya başladığına kanaat getirebilmemiz için öncelikle 1.918 dolar ardından da 1.930 dolar fiyat eşiklerini aşmasını bekleyeceğiz. Bugün özelinde 1.918 dolar direncinin test edilme olasılığı gündeme gelse bile üzerine yerleşme ihtimalini kuvvetli görmüyoruz.
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Diğer yandan küresel olarak düşük faiz ortamının devam ettiğini göz önünde bulunduracak olursak ve hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de Avrupa Merkez Bankası (ECB) öncülüğünde merkez bankalarının halen gevşek para politikalarına devam ettiklerini ve enflasyon yaratma çabalarını da düşündüğümüzde ons altın fiyatlarının bu seviyelerdeki hareketlerinin geçici olduğunu düşünüyoruz.
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Gram altın tarafına baktığımızda dolar/TL kurunun yukarı 7.64 TL seviyelerine doğru baskılı hareketinin gram altın fiyatlarının 468 TL’den daha aşağıya düşmesi için bir fren görevi gördüğünü söyleyebiliriz. Ons altının yeniden toparlanarak yükselişe geçmesi halinde dolar/TL kurunun da yukarı yöndeki potansiyel hareketini hesaba katarsak 468 TL’nin orta vadeli kazançlar için bir alım fırsat seviyesi olduğunu söyleyebiliriz.