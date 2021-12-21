Altın fiyatları 21 Aralık: Canlı çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarında son durum

Çarşamba günü bu haftanın en yoğun veri akışının olduğu gün. Eğer ABD ekonomisinden kuvvetli veriler alırsak bu durumda ons altının 1815 dolar seviyesine yaklaşması daha da zorlaşır. Ancak içeride 1000TL üzerine çıkan gram altın fiyatı, dolar/TL kurunun haftalık yüzde 10 üzerinde artışlar sergilemesi halinde 1100TL seviyelerine kadar çıkabilir. Haftalık görünümde gram altın fiyatının 850TL altına geri çekilmesi senaryosu şu anda yok denecek kadar az.