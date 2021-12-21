Altın fiyatları 21 Aralık: Canlı çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları, 21 Aralık itibari ile gündemde yer alıyor. Altın fiyatlarındaki tarihi yükselişin ardından dün akşam düşüş başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası verdiği mesajlar sonrası döviz kurlarına paralel altın fiyatları da aşağı yönlü hareket etti. Günü 1.028,40 liradan kapatan Gram Altın aynı saatler civarında 775 liraya kadar geriledi. Peki, canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları canlı olarak takip ediliyor. Vatandaşlar altın fiyatlarındaki yükseliş ve düşüşlere göre alım-satım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Geçtiğimiz hafta açıklanan Merkez Bankası ve FED faiz kararı altını etkileyen faktörler arasında yer aldılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası verdiği mesajların ardından ise altın fiyatları düşüşe geçti. Gram altın bugün 776,75 liradan alınıyor, 776,89 liradan satılıyor
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 776,75 liradan alınıyor, 776,89 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.220,00 liradan alınıyor, 1.335,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.441,00 liradan alınıyor, 2.661,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 4.881,00 liradan alınıyor, 5.338,00 liradan satılıyor.
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Gram altın bugün 776,75 liradan alınıyor, 776,89 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.220,00 liradan alınıyor, 1.335,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.441,00 liradan alınıyor, 2.661,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 4.881,00 liradan alınıyor, 5.338,00 liradan satılıyor.
Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız
YUKARI YÖN İÇİN 1815 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Yeni haftaya başlarken küresel tarafta geçtiğimiz haftaya kıyasla çok yoğun bir veri akışı olmayacağını görüyoruz. Bu hafta gram altın tarafındaki gelişmelerin de ons altından ziyade dolar/TL kuru tarafındaki fiyat değişimleri etkisinde kalacağını söyleyebiliriz.
Ons altın fiyatı yeni haftaya başlarken 1800 dolar üzerinde bir seyir izliyor. 1815 dolar seviyesine kadar yukarı yöndeki hareket denemeleri gündeme gelebilir. Bu seviyenin aşılmasından önce bir artış ivmesine başladığını söylemek zor.
Yeni haftaya başlarken küresel tarafta geçtiğimiz haftaya kıyasla çok yoğun bir veri akışı olmayacağını görüyoruz. Bu hafta gram altın tarafındaki gelişmelerin de ons altından ziyade dolar/TL kuru tarafındaki fiyat değişimleri etkisinde kalacağını söyleyebiliriz.
Ons altın fiyatı yeni haftaya başlarken 1800 dolar üzerinde bir seyir izliyor. 1815 dolar seviyesine kadar yukarı yöndeki hareket denemeleri gündeme gelebilir. Bu seviyenin aşılmasından önce bir artış ivmesine başladığını söylemek zor.
Çarşamba günü bu haftanın en yoğun veri akışının olduğu gün. Eğer ABD ekonomisinden kuvvetli veriler alırsak bu durumda ons altının 1815 dolar seviyesine yaklaşması daha da zorlaşır. Ancak içeride 1000TL üzerine çıkan gram altın fiyatı, dolar/TL kurunun haftalık yüzde 10 üzerinde artışlar sergilemesi halinde 1100TL seviyelerine kadar çıkabilir. Haftalık görünümde gram altın fiyatının 850TL altına geri çekilmesi senaryosu şu anda yok denecek kadar az.