Altın fiyatları 2 Haziran Salı günü ne kadar? Gram, çeyrek altın fiyatları ve yorumları

ALTIN FİYATLARI HAFTAYI NASIL KAPATMIŞTI?
Cuma günü İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 artışla 380,50 liradan tamamladı.
İstanbul'da, kapanışta çeyrek altın 617,00 lira, Cumhuriyet altını 2.527,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,77 yükselişle 380,50 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 377,40 377,60 380,30 380,50
Cumhuriyet Ata Lira 2.487,00 2.508,00 2.506,00 2.527,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 344,00 348,00 347,00 351,00
Lira(Tam) Ziynet 2.430,00 2.450,00 2.449,00 2.469,00
Yarım Ziynet 1.215,00 1.225,00 1.225,00 1.235,00
Çeyrek Ziynet 608,00 613,00 612,00 617,00