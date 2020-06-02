Altın fiyatları 2 Haziran Salı günü ne kadar? Gram, çeyrek altın fiyatları ve yorumları

Yatırımcının ilgi odağı olan altın fiyatları, yeni ay ve haftanın ikinci günü olan 2 Haziran Salı gününe 380 lira seviyesinde merhaba dedi. Geçtiğimiz hafta 380 lira bandının altında seyreden gram altın fiyatları, bu hafta ons fiyatının da 1744 dolar seviyesine kadar yükselmesiyle birlikte artış gösterdi. Çeyrek bazında 627 lira seviyesine yükselen altın fiyatları, hafta başında analistlerin yorumları ile odak noktası oldu. Peki, haftanın ikinci günü altın fiyatları canlı grafik seyrine göre son durum nasıl şekillenecek? İşte, altın fiyatları ve yorumları hakkında detaylı bilgiler



ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



Altın fiyatları, ons bazında 1738 dolar seviyelerinde güne başladı. Anlık ve grafik bilgileri ile edinilebilecek olan güncel altın fiyatları, yatırımcının alım ya da satım hareketlerini belirleyecek.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Çeyrek altın 615 TL’den alınıyor, 627 TL’den satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?



Gram altın 376 TL’den alınıyor, 380 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?



Yarım altın 1.230 TL’den alınıyor, 1.256 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



Cumhuriyet altını 2.533 TL’den alınıyor, 2.558 TL’den satılıyor.



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