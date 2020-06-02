MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları 2 Haziran Salı günü ne kadar? Gram, çeyrek altın fiyatları ve yorumları
GeriEkonomi Altın fiyatları 2 Haziran Salı günü ne kadar? Gram, çeyrek altın fiyatları ve yorumları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 02 Haziran 2020 - 08:25,

Altın fiyatları 2 Haziran Salı günü ne kadar? Gram, çeyrek altın fiyatları ve yorumları

Günlük ve anlık takip edilen yatırım enstrümanları arasında yer alan altın fiyatları, 2 Haziran Salı gününe küçük bir düşüşle merhaba dedi. Haziran ayına durağan bir başlangıç yapan gram altın, önceki gün ons fiyatındaki artış nedeniyle artış eğilimi içerisine girmiş, bugün ons değerinin düşmesiyle birlikte yatay seviyede hareketine başlamıştı. Şu an 380 lira seviyesinde hareket eden altın fiyatları, gram ve çeyrek bazında takip edilirken, düğün sezonlarının açılmaya başlamasıyla birlikte 22 ayar bilezik fiyatları ile de merak ediliyor. Peki, altın fiyatlarında yön neresi? İşte, 2 Haziran altın yorumlar ve fiyatlamaları hakkında detaylı bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Yatırımcının ilgi odağı olan altın fiyatları, yeni ay ve haftanın ikinci günü olan 2 Haziran Salı gününe 380 lira seviyesinde merhaba dedi. Geçtiğimiz hafta 380 lira bandının altında seyreden gram altın fiyatları, bu hafta ons fiyatının da 1744 dolar seviyesine kadar yükselmesiyle birlikte artış gösterdi. Çeyrek bazında 627 lira seviyesine yükselen altın fiyatları, hafta başında analistlerin yorumları ile odak noktası oldu. Peki, haftanın ikinci günü altın fiyatları canlı grafik seyrine göre son durum nasıl şekillenecek? İşte, altın fiyatları ve yorumları hakkında detaylı bilgiler

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları, ons bazında 1738 dolar seviyelerinde güne başladı. Anlık ve grafik bilgileri ile edinilebilecek olan güncel altın fiyatları, yatırımcının alım ya da satım hareketlerini belirleyecek.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 615 TL’den alınıyor, 627 TL’den satılıyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 376 TL’den alınıyor, 380 TL’den satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.230 TL’den alınıyor, 1.256 TL’den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.533 TL’den alınıyor, 2.558 TL’den satılıyor.

Altın yorumları için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.

2ALTIN FİYATLARI HAFTAYI NASIL KAPATMIŞTI
Abone Olgoogle-news

ALTIN FİYATLARI HAFTAYI NASIL KAPATMIŞTI?

Cuma günü İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 artışla 380,50 liradan tamamladı.
İstanbul'da, kapanışta çeyrek altın 617,00 lira, Cumhuriyet altını 2.527,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,77 yükselişle 380,50 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 377,40 377,60 380,30 380,50
Cumhuriyet Ata Lira 2.487,00 2.508,00 2.506,00 2.527,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 344,00 348,00 347,00 351,00
Lira(Tam) Ziynet 2.430,00 2.450,00 2.449,00 2.469,00
Yarım Ziynet 1.215,00 1.225,00 1.225,00 1.235,00
Çeyrek Ziynet 608,00 613,00 612,00 617,00

3ALTIN YORUMLARI
Abone Olgoogle-news

ALTIN YORUMLARI

Rıdvan BAŞTÜRKÖzel Fon Yöneticisi

Gram altın ve gram gümüşte yaşanan geri çekilmelerin fırsat olarak değerlendirilebileceği bir dönem içerisindeyiz.

Uzun süredir bahsettiğim gibi küresel faizlerin düşük olması (büyük merkez bankalarının 0 veya negatif faiz vermesi) ve ekonomik büyümeleri desteklemek için teşviklerin uygulanması temel anlamda ons gümüş ve ons altını pozitif etkiliyor. Ara ara düşüşler olsa da bunu ana trend içerisinde düzeltme hareketi olarak görmek gerekiyor. Örneğin, dün ons altın 1717 dolara kadar geriledi; bugün ise 1740 dolara yakın işlem görüyor.

Ons gümüş ve ons altın için pozitif görünümün sürdüğünü ve düşüşlerin alım fırsatı vermeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Ons altında teknik olarak 1700 dolar, ons gümüşte ise 16 dolar üzerinde trendler korunacaktır.

4
Abone Olgoogle-news

Gram altın konuşurken dolar kuruna da değinmek gerekiyor. Swap beklentileriyle birlikte kur bir süredir baskı altında... İngiltere ve Japonya ile anlaşma beklenirken Katar ile anlaşma yapıldı, ancak bunun TL üzerinde etkisini görmedik. Swap anlaşmalarının kısa vadede etkili olacağını, orta-uzun vadeye bunun yansımayacağını düşünüyorum.

Diğer yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirmeye devam ediyor. Bu aşamada 12 ay sonrası için beklenen enflasyon düşünüldüğünde TL’nin reel getirisine yönelik olumsuz beklentilerin sürdüğünü görmekteyiz. Dolar kurunda 6.75 TL’yi önemli destek olarak izliyorum.

Gram altın özelinde 370 TL üzerinde kalındığı sürece, geri çekilmeler kademeli alım fırsat olarak değerlendirilebilir. 395-400 TL aralığı ise direnç olarak takip edilmelidir.

Gram gümüş tarafına baktığımızda ise 3.60 TL üzerinde kalındığı sürece pozitif eğilimin devamını bekliyorum.

5
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi