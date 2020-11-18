Altın fiyatları 18 Kasım: Anlık, canlı gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi?
Altın fiyatları 18 Kasım itibari ile yoğun ilgi görüyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da dün 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.098,00 lira oldu. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar heyecanla uzman yorumlarını takip ediyorlar. Gram altın bugün 468,30 liradan alınıyor, 468,38 liradan satılıyor. İşte güncel fiyatlar ve yorumlar
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Altın fiyatlarının ne kadar olduğu binlerce yatırımcı tarafından sık sık merak ediliyor. Yatırımcılar fiyatlardaki değişikliklere göre alım ve satım yapıyorlar. Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, ‘Teknik olarak endeks olumlu seyrini korumaya devam ediyor. İlerleyen günlerde, endeksin 1300 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi yükselişin sürmesi adına önemli olacaktır. Bu doğrultuda, yatırımcılar portföylerindeki hisse stratejilerini korumaya devam edebilirler.’ dedi. İşte güncel fiyatlar
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 468,30 liradan alınıyor, 468,38 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 755,80 liradan alınıyor, 767,90 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.511,90 liradan alınıyor, 1.533,80 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 3.087,00 liradan alınıyor, 3.134,00 liradan satılıyor.
ABD’de yeni Başkan Biden’ın ekibi, ulusal çapta bir kapanma istemediklerini ifade etti. Piyasalardaki risk iştahını olumlu etkiliyor. Ancak, hala Biden’ın kazandığını kabul edemeyen bir ABD Başkanı D. Trump var. Hafta sonu yapmış olduğu açıklamalarında, “hile yoluyla” bir kazanma olduğunu söylemesine karşın yine de koltuğunu vermeye niyeti yok gibi duruyor. Devir teslim töreni Ocak 2021’de olması bekleniyor. Bu sürece kadar Trump’ın sivri dili durmayacaktır.
Daha şimdiden teşvik paketi görüşmelerinin durdurulmasına neden olurken, Çinli şirketlere daha fazla yaptırım ve ticaret sınırlaması uygulamayı planladığına dair söylemlerde kulislerde konuşuluyor. Özellikle, teşvik paketine dair beklentiler seçim sonrasına kalmıştı anlaşılan kısa vadede kapsamlı bir paket ortaya çıkacak gibi durmuyor. Ekonomi için oldukça kötü bir senaryo çünkü geçtiğimiz hafta Merkez Bankaları Forumunda konuşan ECB, Fed ve BoE Başkanları aşıya rağmen, mali ve parasal politikaların devam etmesinin altını çizmişti ve ekonomilerin teşvik paketlerine ihtiyaç olduğunu vurguladılar. ABD’de görüşmelerin sekteye uğraması kısa vadede bir paketin hayata geçirilmesini zorlaştıracaktır.
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Geçtiğimiz hafta, Pfizer ve BioNTech tarafından aşı çalışmalarına dair umut verici açıklamalar piyasalara nefes aldırmış ve borsalara alımları beraberinde getirmişti. Bugünde bir diğer haber Moderna’dan geldi. Moderna'nın aşı çalışmalarının sonuçlarına göre, virüse karşı geliştirilen aşının %94.5 etkili olduğu belirtiliyor. Bu haberin etkisi şu sıralarda, borsalardaki alımları destekliyor. Bir süredir aşı çalışmalarına dair olumlu bir tablo çizilmezken, ard arda gelen aşı haberleri bu anlamda piyasaları şimdilik rahatlatıyor. Kısa vadede net sonuç daha önemli olacaktır. Bu çalışmaların sonucunda aşıların dağıtımı filan derken aslında önümüzde yine hareketli bir dönem bizleri bekliyor. Yine de dünya genelinde artan vaka sayılarına karşın aşı çalışmalarına dair gelişmeler endişeleri bir nebze de olsa törpülüyor. Risk iştahının toparlanmasını destekliyor. Unutmamak gerekiyor, hassas günlerden geçiyor ve aşı çalışmalarında en ufak bir sekteye uğrama durumu, piyasaların aldıklarını geri vermesine neden olabilir. Şimdiden güçlü bir risk iştahının oluştuğunu bu anlamda düşünmüyorum. Bir süre piyasalar bunu fiyatlar ancak ülke genelinde kapanmalar artarsa borsalardaki satışları tetikleyebilir.
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Bizim içeride bu haftanın gündemi 19 Kasım tarihinde yapılacak TCMB faiz kararı. Geçtiğimiz hafta ekonomi yönetimindeki değişiklikler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiye yönelik açıklamaları, TL varlıklar açısından olumlu oldu. Dolayısıyla Dolar/TL kurunda gevşeme izlenirken, Borsa İstanbul’da yeni rekor seviyelerin test edildiğine şahit olduk. Bu iyimserliğin faiz kararına kadar devam etmesini ve sonrasında gelecek kararla beraber Merkez Bankasının açıklamaları doğrultusunda piyasaların şekillenmesini bekleyebiliriz. İvedilikle hayat geçirilmesi planlanan reform paketlerinin etkisi ilerleyen süreçte sektörler açısından da olumlu olacağını düşünüyorum. BIST100 endeksi bugün 1309 seviyesi ile tüm zamanların rekorunu test etti ve bu direnç alanını aşamadığı için yerini kar satışlarına bıraktı
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Teknik olarak endeks olumlu seyrini korumaya devam ediyor. İlerleyen günlerde, endeksin 1300 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi yükselişin sürmesi adına önemli olacaktır. Bu doğrultuda, yatırımcılar portföylerindeki hisse stratejilerini korumaya devam edebilirler. Endeks 1300 üzerinde kaldığı sürece de hisse ağırlığını arttırabilir düşüncesindeyim. Endekste 1280 – 1276 – 1265 seviyeleri destek konumunda. Olası satışlar bu desteklere kadar karşılandığı sürece ciddi bir satış baskısından bahsedilmeyebilir.