Altın fiyatları 17 Aralık: Anlık, canlı çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi?

ONS ALTIN YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRECEK Mİ? 2 GELİŞME ÖN PLANDA!

Yusuf Topçu - QNB Finansinvest Analisti



Belki de yılın en önemli toplantısı 14-15 Aralık Federal Açık Piyasa Komitesi dün yapıldı. Piyasalarda uzunca bir süredir beklenen aylık 15 milyar dolar olan finansal varlık alım miktarını 30 milyar dolar tutarında azaltma kararı alındı. Üyeler 2022 ve 2023 yıllarında 3’er defa yüzde 0,25 oranında, toplamda yüzde 1,50 faiz artırımı öngördü.



Fed’in bu kritik toplantıyı soğukkanlılıkla ve piyasaları hiç sarsmadan geçirmiş olması çok önemli. Pandemi sonrası emtia süper döngüsü, ons altın ve ons gümüşün sert yükselişleri gibi fiyat hareketlerinin 2022 yılına taşınması çokça tartışılıyor. Böyle bir yatırım ortamında Fed bu gelişmelerin kapısını aralayacak olan yüksek enflasyon konusunu da volatiliteye sebep olmadan ilerlettiABD’de TÜFE yüzde 6,8’e ve ÜFE yüzde 9,6’ya gelmiş durumda. Powell ve Fed üyeleri enflasyonu artık geçici olarak değerlendirmiyor. Bu durumda da gözler direkt olarak ons altına çevriliyor. Peki, ons altın niye bu yüksek enflasyon temasına rağmen yönünü bir türlü yukarı çeviremiyor?