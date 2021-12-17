Altın fiyatları 17 Aralık: Anlık, canlı çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi?
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatlarında tarihi yükseliş devam ediyor. Gram Altın fiyatları hem ons altın hem de döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte güçlü seyretmeye devam ediyor. Ekim ayına 501 lira ile yükseliş grafiği çizerek başlayan gram altın istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Peki, anlık, canlı çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi? İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatları, 17 Aralık itibari ile yoğun ilgi görüyor. Çeyrek altın ve gram altının düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek için faiz artırımına giderken Altın fiyatları da yükselişe geçti. Gram altın bugün 925,19 liradan alınıyor, 925,39 liradan satılıyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 925,19 liradan alınıyor, 925,39 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.469,00 liradan alınıyor, 1.509,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.941,00 liradan alınıyor, 3.027,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.855,00 liradan alınıyor, 5.990,00 liradan satılıyor.
Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız
Gram altın bugün 925,19 liradan alınıyor, 925,39 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.469,00 liradan alınıyor, 1.509,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.941,00 liradan alınıyor, 3.027,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.855,00 liradan alınıyor, 5.990,00 liradan satılıyor.
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ONS ALTIN YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRECEK Mİ? 2 GELİŞME ÖN PLANDA!
Yusuf Topçu - QNB Finansinvest Analisti
Belki de yılın en önemli toplantısı 14-15 Aralık Federal Açık Piyasa Komitesi dün yapıldı. Piyasalarda uzunca bir süredir beklenen aylık 15 milyar dolar olan finansal varlık alım miktarını 30 milyar dolar tutarında azaltma kararı alındı. Üyeler 2022 ve 2023 yıllarında 3’er defa yüzde 0,25 oranında, toplamda yüzde 1,50 faiz artırımı öngördü.
Fed’in bu kritik toplantıyı soğukkanlılıkla ve piyasaları hiç sarsmadan geçirmiş olması çok önemli. Pandemi sonrası emtia süper döngüsü, ons altın ve ons gümüşün sert yükselişleri gibi fiyat hareketlerinin 2022 yılına taşınması çokça tartışılıyor. Böyle bir yatırım ortamında Fed bu gelişmelerin kapısını aralayacak olan yüksek enflasyon konusunu da volatiliteye sebep olmadan ilerlettiABD’de TÜFE yüzde 6,8’e ve ÜFE yüzde 9,6’ya gelmiş durumda. Powell ve Fed üyeleri enflasyonu artık geçici olarak değerlendirmiyor. Bu durumda da gözler direkt olarak ons altına çevriliyor. Peki, ons altın niye bu yüksek enflasyon temasına rağmen yönünü bir türlü yukarı çeviremiyor?
Belki de yılın en önemli toplantısı 14-15 Aralık Federal Açık Piyasa Komitesi dün yapıldı. Piyasalarda uzunca bir süredir beklenen aylık 15 milyar dolar olan finansal varlık alım miktarını 30 milyar dolar tutarında azaltma kararı alındı. Üyeler 2022 ve 2023 yıllarında 3’er defa yüzde 0,25 oranında, toplamda yüzde 1,50 faiz artırımı öngördü.
Fed’in bu kritik toplantıyı soğukkanlılıkla ve piyasaları hiç sarsmadan geçirmiş olması çok önemli. Pandemi sonrası emtia süper döngüsü, ons altın ve ons gümüşün sert yükselişleri gibi fiyat hareketlerinin 2022 yılına taşınması çokça tartışılıyor. Böyle bir yatırım ortamında Fed bu gelişmelerin kapısını aralayacak olan yüksek enflasyon konusunu da volatiliteye sebep olmadan ilerlettiABD’de TÜFE yüzde 6,8’e ve ÜFE yüzde 9,6’ya gelmiş durumda. Powell ve Fed üyeleri enflasyonu artık geçici olarak değerlendirmiyor. Bu durumda da gözler direkt olarak ons altına çevriliyor. Peki, ons altın niye bu yüksek enflasyon temasına rağmen yönünü bir türlü yukarı çeviremiyor?
Burada artık 2 gelişme ön planda olacak.Birincisi dün belirlenen hız ile 2022 Mart tarihinde bitecek olan 4. Varlık alım programı (QE4). İlk üç QE programı esnasında ABD 10 yıllıkları yükselmiş, program bitimlerinde ise getiriler düşmüştü. Son programın bitimiyle aynı hareketin yaşanması halinde daha da düşük ABD 10 yıllık getirisi görme ihtimalimiz var; altın için pozitif.İkincisi ise sıkılaşmanın hızı. 2 yılda toplam 6 faiz artırımı öngörülüyor. Mevcut enflasyon düşünüldüğünde sıkılaşmanın miktarı yeterli mi sorusu akıllara geliyor. Önümüzdeki 2 yıl Fed’in sıkılaşma miktarı, temposu ve hızına göre ons altın yeni bir yön tayin edebilir. Şu an itibarı ile ABD 10 yıllıkların reel getirisi negatif bölgede; -%5,36 - yine altın pozitif.Ancak ons altın fiyatları buradaki hikayeyi anlatmıyor. Bu ayrışmanın ne kadar sürebileceği 2022 ve 2023 yılları boyunca gündemde kalacak gibi görünüyor.