Altın fiyatları 15 Mart: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar?
Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 15 Mart itibari ile çeyrek altın ve gram altının ne kadar olduğu araştırılıyor. Bir süredir düşüş yaşayan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 1,09 kazançla 415,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,10 artışla 2 bin 759 liraya yükseldi. İşte 15 Mart anlık ve canlı çeyrek altın, gram altın, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları
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Altın fiyatları, 15 Mart itibari ile merak edilen konular arasında yerini aldı. Uzun süreli yükselişin ardından düşüşe geçen altın fiyatlarındaki son durum yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar fiyatlardaki düşüş ve yükselişlere göre alım veya satım işlemini gerçekleştiriyorlar. 15 Mart itibari ile gram altın 420,13liradan alınıyor, 420,22 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 685,00 liradan alınıyor, 697,00 liradan satılıyor.
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 420,13liradan alınıyor, 420,22 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 685,00 liradan alınıyor, 697,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.370,00 liradan alınıyor, 1.392,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.731,00 liradan alınıyor, 2.779,00 liradan satılıyor.
Geçtiğimiz hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,00 kazançla 1.557,39 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.526,58, en yüksek 1.580,03 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 2,74 kazançla 2.753,61 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,85 primle 1.246,83 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 0,85 değerle 2.093,33 puana yükseldi. Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 1,13 kayıpla 1.584,10 puana geriledi.
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ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 1,09 kazançla 415,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,10 artışla 2 bin 759 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 1,29 değer kazanarak 7,5910 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,09 artışla 9,0530 lira oldu.
Bir önceki hafta 10,4200 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, geçtiğimiz hafta yüzde 0,98 artışla 10,5220 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,43 kazançla 8,1430 liradan kapandı.
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YATIRIM FONLARI
Yatırım fonları geçtiğimiz hafta yüzde 0,72, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,17 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,03 ile hisse senedi fonları oldu.