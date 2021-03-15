Altın fiyatları 15 Mart: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları, 15 Mart itibari ile merak edilen konular arasında yerini aldı. Uzun süreli yükselişin ardından düşüşe geçen altın fiyatlarındaki son durum yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar fiyatlardaki düşüş ve yükselişlere göre alım veya satım işlemini gerçekleştiriyorlar. 15 Mart itibari ile gram altın 420,13liradan alınıyor, 420,22 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 685,00 liradan alınıyor, 697,00 liradan satılıyor.