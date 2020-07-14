Altın fiyatları 14 Temmuz: Anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın yükselişte mi, düşüşte mi?

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 1.289,90 liradan alınıyor, 1.305,20 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.579,90 liradan alınıyor, 2.600,50 liradan satılıyor.
DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?
Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 399,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.652,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma kapanış ve pazartesi açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 398,80 399,00 399,20 399,40
Cumhuriyet Ata Lira 2.629,00 2.650,00 2.631,00 2.652,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 364,00 368,00 365,00 369,00
Lira(Tam) Ziynet 2.569,00 2.589,00 2.571,00 2.591,00
Yarım Ziynet 1.285,00 1.295,00 1.286,00 1.296,00
Çeyrek Ziynet 642,00 647,00 643,00 648,00