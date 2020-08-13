Altın fiyatları 13 Ağustos: Anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorumları

Altın fiyatları sert düşüş yaparken de ABD endekslerinin yüzde 1’in altında olan yükselişlerini, Avrupa borsalarının da yüzde 2 oranı ve üzerinde artışlarını izledik. İlaveten de ABD 10 yıllık tahvil piyasalarından da çıkışlar görürken dolar endeksinin 94 seviyesine yaklaşır şekilde bir yükselişini gördük. Toparladığımızda altındaki bu düşüşün özellikle küresel yatırımcıların altında karlarını realize ederek ile riskli varlıklara yönelmelerinin sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumu, bir yatırım aracının fiyatında aşırı değerlenme olduğu zaman yatırımcıların bu seviyelerden çıkış yaparak karlarını realize etmelerini ve olması gereken değerlerinin altında kalmış diğer yatırım araçlarına yönelmeleri şeklinde tipik bir hareket olduğu şeklinde yorumlayabiliriz.

