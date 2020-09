Ali Ağaoğlu adasını satışa çıkardı

Geçtiğimiz hafta içinde iş adamı Ağaoğlu 15 milyon dolara satışa çıkardı. Türkiye’de ada sahibi olmak çok büyük ayrıcalık. Ülkemizde fazla ada yok. Ada az olduğu için Türk iş adamlarından yoğun talep mevcut. Şu an Orta Doğulu zenginler de ilgi göstermeye başladı. Bu ada ve içindeki şatonun görüntülerini çekip, satın almak isteyen kişilere bilgileriyle gönderdik. Şu an mevcut şato var. Bina dikilemiyor sadece fener yapılabiliyor. Şato yıkılırsa yerine 230 metrekare civarında iki villa yapılabilir. Elimizdeki belgelere göre şu an için buraya bir turizm tesisi yapılamaz. Adayı satın alacak kişilerin imar durumu ve yapacakları görüşmeler sonucu belli şartlarda tesis yapılmasına izin verilebilir. Bunun dışında doğal SİT alanı olduğu için yapılaşmaya gidilmesi zor görünüyor" dedi.