Aile şerhi ne demek? Tapu üzerine aile şerhi nasıl konulur, nasıl kaldırılır?

Tapu üzerine aile şerhi nasıl konulur? Bir tapunun aile konutu olarak şerh edilebilmesi için bazı gereklilikleri karşılaması gerekmektedir. Ailenin yaşadığı konuta aile konutu şerhi işlenebilir. Aile konutu şerhi ile aile konutu olarak kullanılan gayrimenkule ilişkin kira sözleşmesi veya mülkiyet hakkı, malik (sahip) veya taraf olmayan eşin rızası olmadıkça devredilemez, konut üzerindeki haklar sınırlanamaz. Ailenin menfaati söz konusu olduğu durumlarda, rıza göstermeyen eş için diğer eş hakim müdahalesi talep edebilir. Kanun gereğince bu şerh işlemi malik olmayan eşin tapu müdürlüğüne başvurusu ile gerçekleşir.