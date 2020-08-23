Ağustos ayı otomobil kampanyaları! Faizsiz ödeme seçenekleriyle
Ağustos ayı otomobil kampanyaları sürüyor. Kimi markalar düşük faiz oranları uyguluyor, kimi markalarsa faizsiz ödeme seçenekleri sunuyor. İşte en cazip kampanyalar...
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MERCEDES-BENZ
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 0 km otomobil alımlarında Ağustos ayına özel finansman seçeneklerini açıklayan bir marka oldu.
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Yapılan açıklamaya göre, A-Serisi Hatchback ve Sedan sahibi olmak isteyenler için 200 bin TL krediye 12 aya kadar yüzde 0.84 faiz oranı sunuluyor.
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CLA ve GLA için ise Ağustos ayına özel olarak 225 bin TL için 36 ay yüzde 1.04 faizli kredi imkanı sunuluyor. C-Serisi'nde ise 250 bin TL krediye bu aya özel 12 ay yüzde 0.84 faizli kredi sunuluyor.
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GLB modelinde ise Ağustos ayında 250 bin TL, 36 ay yüzde 1.04 faizli kredi imkanı mevcut. E-Serisi sahibi olmak isteyenlere de Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde, Ağustos ayına özel olarak 330 bin TL’ye 12 aya kadar yüzde 0.84 faiz oranı sunuluyor.
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Sprinter’da da Mercedes-Benz Kasko tercih edildiği takdirde, 150 binTL kredi için, 24 ay vade ve yüzde 0.69 faiz imkanı yer alıyor.
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Vito sahibi olmak isteyenlere ise, Mercedes-Benz Kasko tercih edildiği takdirde 150 bin TL kredi için, 24 ay vade ve yüzde 0.75 faiz seçeneği sunuluyor.
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NISSAN
Nissan, X-Trail, Qashqai ve Micra sahibi olmak isteyenler için yüzde 0 faizli ödeme seçeneğini 80 bin TL'ye varan kredi tutarıyla Ağustos kampanyasına taşıdığını duyurdu.
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Kampanya kapsamında, Ağustos ayı boyunca, Nissan X-Trail için 80 bin TL'ye, Qashqai için 60 bin TL'ye, Micra için 30 bin TL'ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz seçeneği sunulduğu belirtildi. Öte yandan, kampanyanın NisKasko veya Uzatılmış Garanti alımlarında geçerli olduğu bilgisi verildi.
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OPEL
Alman otomobil üreticisi Opel, Ağustos ayına özel kampanya hazırlayan markalar arasında yer alıyor. Astra HB modelini 199 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunan marka, Corsa'nın başlangıç fiyatını 149 bin 900 TL olarak açıkladı.
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Insignia'nın başlangıç fiyatı 319 bin 900 TL şeklinde açıklanırken, Crossland X'in 194 bin 300 TL ve Grandland X'in de 254 bin 800 TL'den başlayan fiyatlar ile bayilerde yerini aldığı kaydedildi.
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Ağustos ayında müşterilerine farklı finansman çözümleri de sunan Opel, 120 bin TL'ye varan yüzde 0.69 faizli özel kredi seçeneklerinin yanı sıra belli başlı modellerde 67 bin TL'ye varan 12 aylık ödeme seçenekleri ile yüzde 0 faiz olanağını birleştirdi.
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JEEP
Ağustos ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Jeep, ay boyunca, “Şimdi Al Seneye Öde” kredi kampanyası ile birlikte Jeep Compass modellerinde 10 bin TL, Jeep Renegade’de ise 5 bin TL indirim desteği sunuyor.
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Yapılan açıklamaya göre, farklı ödeme koşullarıyla kredi kullanmak isteyenlere, kendileri için en uygun avantajlı ödeme planını belirleme imkanı sağlanıyor.
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BMW
BMW, Ağustos ayı boyunca geçerli olmak üzere BMW 3 Serisi ve BMW X3 modellerine özel cazip fırsatlar sunuyor.BMW 3 Serisi, 10.000 TL'ye varan cazip takas desteğiyle Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları'nda meraklılarını bekliyor.
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BMW X3, 15.000 TL'ye varan cazip takas desteği avantajıyla tutkunlarına sunuluyor. Ayrıca, Premium Finans'ın özel ödeme planları ve avantajlı kredi olanakları da BMW 3 Serisi ve BMW X3 modellerinde sunulan fırsatlar arasında yer alıyor.
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KIA
Kia, Ağustos ayı kampanyası kapsamında, Sportage modelinde ay sonuna kadar 100 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0.69 faiz seçeneği sunuyor. Koreli markanın XCeed modelinde ise ay sonuna kadar 70 bin TL’ye, 18 ay boyunca yüzde 0.69 faiz ile ödeme seçeneği yer alıyor.
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Hibrit motora sahip Niro modelinde, 70 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0.69 faizli ödeme seçeneği yer alıyor. Stonic modeli ise Ağustos ayı boyunca 50 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0.59 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor.
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Picanto, 40 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0.69 faiz ile, Rio ise 50 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0.69 faizle bayilerde alıcı bekliyor. Ceed modeli ise Ağustos sonuna kadar 70 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0.69 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Markanın hafif ticari modeli Bongo da, 40 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz yer alıyor.
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CITROEN
Citroën Türkiye, Ağustos ayına özel hazırladığı finansman kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında, C5 Aircross SUV, 40 bin TL’ye özel 48 ay yüzde 0.92 faiz seçeneği ve ayda 1050TL taksit ile satışa sunuluyor. Ayrıca, C5 Aircross'ta 80 bin TL için 24 ay yüzde 0.92 faiz seçeneği de yer alıyor.
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Berlingo modeli ise 40 bin TL’ye özel 48 ay yüzde 0.92 faiz seçeneği ve ayda bin 50TL taksit imkanı ile veya 80 bin TL için 24 ay yüzde 0.92 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor.
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C3 Aircross SUV, 2 bin TL nakit alım indirimi veya 40 bin TL’ye özel 48 ay yüzde 0.92 faiz seçeneği ve ayda bin 50 TL taksit imkanı ile veya 80 bin TL için 24 ay yüzde 0.92 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor.