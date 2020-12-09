A101'de bu hafta hangi ürünler var? İşte 10 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu

Her hafta olduğu gibi bu hafta da A101 aktüel ürünler kataloğu günler öncesinden paylaşıldı. A101 aktüel kataloğunda yer alan ürünler, 10 Aralık Perşembe gününden itibaren satışa sunulacak. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Reeder P13 Blue Cep Telefonu, Toshiba FullHD Smart Led TV, Xiaomi Band 3 Akıllı Bileklik, ev araç gereçleri ve gıda ürünlerine kadar pek çok seçenek var.