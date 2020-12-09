A101'de bu hafta hangi ürünler var? İşte 10 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu
Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 10 Aralık Perşembe günü satışta olacak ürünlerin listesinin yer aldığı A101 aktüel kataloğuna marketler zincirinin internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler var? İşte 10 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu…
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Her hafta olduğu gibi bu hafta da A101 aktüel ürünler kataloğu günler öncesinden paylaşıldı. A101 aktüel kataloğunda yer alan ürünler, 10 Aralık Perşembe gününden itibaren satışa sunulacak. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Reeder P13 Blue Cep Telefonu, Toshiba FullHD Smart Led TV, Xiaomi Band 3 Akıllı Bileklik, ev araç gereçleri ve gıda ürünlerine kadar pek çok seçenek var.