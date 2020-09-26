Ekonomi Haber Giriş: 26 Eylül 2020 - 23:23 | 26 Eylül 2020 - 23:23

A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? 1 Ekim A101 aktüel kataloğu

A101 aktüel ürünler raflardaki yerlerini aldı. Avantajlı ürünlerde indirim yapan A101 marketine yine çok sayıda ürün geldi. 1 Ekim A1010 aktüel ürünler kataloğunda 49 ekran Full HD Smart LED TV, Reeder P13 Cep telefonu, No Frost buzdolabı ve turbo fırın gibi çok sayıda teknolojik ürün yer aldı. Ayrıca, katalogda düzleştirici, süpürge, termos ve farklı ev aletlerinde uygun fiyatlar yayınlandı. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?