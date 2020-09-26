A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? 1 Ekim A101 aktüel kataloğu
A101 aktüel ürünler raflardaki yerlerini aldı. Avantajlı ürünlerde indirim yapan A101 marketine yine çok sayıda ürün geldi. 1 Ekim A1010 aktüel ürünler kataloğunda 49 ekran Full HD Smart LED TV, Reeder P13 Cep telefonu, No Frost buzdolabı ve turbo fırın gibi çok sayıda teknolojik ürün yer aldı. Ayrıca, katalogda düzleştirici, süpürge, termos ve farklı ev aletlerinde uygun fiyatlar yayınlandı. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
1 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Market raflarına yeni fırsat ürünlerini ekleyen katalogda A101 market teknolojik, temizlik gıda gibi çok sayıda ürüne yer verdi. Broşür içerisinde bu hafta yine birçok yeni ürün bulunuyor. Katalogda Elton marka televizyon 899,00 TL şatış fiyatıyla ilgi görüyor. İşte, 1 Ekim 2020 A101 Aktüel ürünlerinin tamamı.