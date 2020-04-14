A101 aktüel kataloğu yayınlandı – 16 Nisan A101 aktüel ürünler listesi

16 Nisan’da avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak ürünlerin listesi A101 aktüel kataloğu ile duyuruldu. Her hafta uygun fiyatlı ve yeni ürünler A101 market raflarına ekleniyor. Aldın aldın kampanyasında bu hafta yine teknolojik ürünler kataloğunda ilk sayfasında yer alıyor. Ayrıca küçük ev aletlerinin de bulunduğu A101 aktüel kataloğunda çocuklar için oyuncak seçeneklerine yer veriliyor.