8 Ekim 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel kataloğu

A101 8 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı ve perşembe günü itibari ile ürünler raflara eklendi. A101 aktüel ürünler broşürü içerisinde ayakkabı dolabı 149,95 TL, 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap 199,95 TL kamp sandalyesi 44,95 TL, yağmur çizmesi 27,95 TL, katlanabilir alüminyum kamp masası 69,95 TL, erzak kabı 7,50 TL, orta boy güveç tencere 15,95 TL fiyatları ile yer alıyor. İşte bugün satışa çıkarılan ürünler ile ilgili bilgiler