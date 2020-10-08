8 Ekim 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel kataloğu
8 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok yeni ürün yer alıyor. Bugün A101 raflarına eklenen ürünler arasında cep telefonu 2.599 TL, akıllı bileklik 159 TL, kulaklık 139 TL, sinyal yakınlaştırıcı 89,95 TL, plastik su ısıtıcı 59,95 TL, saç kurutma makinesi 89,95 TL, vücut bakım ve tıraş makinesi 99,95 TL, şarjlı el süpürgesi 179 TL, portatif dikey süpürge 159 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı
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A101 8 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı ve perşembe günü itibari ile ürünler raflara eklendi. A101 aktüel ürünler broşürü içerisinde ayakkabı dolabı 149,95 TL, 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap 199,95 TL kamp sandalyesi 44,95 TL, yağmur çizmesi 27,95 TL, katlanabilir alüminyum kamp masası 69,95 TL, erzak kabı 7,50 TL, orta boy güveç tencere 15,95 TL fiyatları ile yer alıyor. İşte bugün satışa çıkarılan ürünler ile ilgili bilgiler