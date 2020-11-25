A101 26 Kasım aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel kataloğu
A101 aktüel ürünleri her hafta perşembe günleri raflara ekleniyor. Sınırlı sayıda gelen fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. A101 26 Kasım kataloğu içerisinde 58UL3A63DT 58’ ultra hd smart led tv 4.499 TL, akıllı bileklik 165 TL, full hd pc kamera 99 TL, bluetooth kulaklık 29,95 TL, sinyal yakınlaştırıcı 89,95 TL, çelik su ısıtıcı 85 TL, yüz temizleme ve masaj aleti 34,95 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünlerinin tamamı…
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26 Kasım A101 aktüel kataloğu yoğun ilgi görüyor. Market raflarına her hafta yeni fırsat ürünleri ekleniyor. A101 bu hafta broşürü içerisinde saç kurutma makinesi 99,95 TL, seramik tabanlı ütü 189 TL, ayakkabı dolabı 149,95 TL, sandalye 59,95 TL, şarjlı vidalama 65 TL, darbeli matkap 129,95 TL, pamuklu çift kişilik battaniye 37,50 TL, tek kişilik battaniye 32,95 TL, dertsiz masa örtüsü 14,95 TL, saçaklı yolluk 69,95 TL, peluş terlik 16,35 TL fiyatı ile bulunuyor.