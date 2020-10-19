A101 22 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101’e bu hafta neler geliyor?
A101 22 Ekim aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok yeni ürün bulunuyor. Markete gelecek olan A101 aktüel ürünleri arasında full hd smart led TV 2.999 TL, kulaklık 29,95 TL, bluetooth spor kulaklık 39,95 TL, mikrofonlu kablolu kulaklık 24,95 TL, akıllı bileklik 49,95 TL, buzdolabı 1.599 TL, bulaşık makinesi 1.399 TL, seramik tabanlı ütü 99,95 TL, yüz temizleme masaj aleti 34,95 TL fiyatı ile bulunuyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
A101 markete her hafta perşembe günleri yeni ürünler geliyor. 22 Ekim 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde toz torbalı süpürge 349 TL, saç kurutma makinesi 69,95 TL, çay makinesi 199,95 TL, el mikseri 99,95 TL, siyah nokta giderici temizleme cihazı 99,95 TL, elektrikli cezve 39,95 TL, düdüklü tencere seti 139,95 TL, kek kalıbı çeşitleri 19,95 TL, desenli termos 22,50 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı