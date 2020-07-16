A101 16 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'e bugün neler geldi?

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta markete perşembe günleri yeni ürünler geliyor. Aktüel ürünleri almak isteyenler erken saatlerde marketlere gidiyorlar. 16 Temmuz A101 kataloğu içerisinde saç kurutma makinesi 69,95 TL, şarjlı saç ve sakal düzeltme makinesi 69,95 TL, yüz temizleme cihazı 29,95 TL, katlanabilir piknik masası 69,95 TL, kamp taburesi 10,95 TL, ışıklı paten 95 TL fiyatı ile yer alıyor.