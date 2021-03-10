A101 11 Mart aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'e yarın neler geliyor?
A101 11 Mart aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok yeni ürün bulunuyor. Markete bu hafta da Perşembe günü yeni fırsatlar gelecek. 11 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde televizyon 4.999 TL, cep telefonu 2.299 TL, bulaşık makinesi 1.699 TL, buzdolabı 2.899 TL, çamaşır makinesi 1.599 TL, el mikseri 69,95 TL, buharlı temizleyici mop 219 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı
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A101 aktüel ürünleri perşembe günleri markete geliyor. Fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 11 Mart A101 aktüel kataloğunda midi fırın 299 TL, dik süpürge 749 TL, dikey ütü 149 TL, led ışıklı stant 59,95 TL, PUBG oyun kolu 19,95 TL, büyük boy oyuncu mousepad 24,95 TL, gaming Mouse 34,95 TL, usb bellek 29,95 TL fiyatı ile yer alıyor.