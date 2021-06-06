90’lara damga vurdular! Her şeyi bırakıp San Francisco’da restoran açtılar... Cemali 21 yıl aradan sonra dönüyor

Cemali’nin sahibi olduğu Godfather’s Burger Lounge adlı restoranı ise Silikon Vadisi’nde çok tercih edilen yerlerden biri: “Bir diğer tutkumuz ve sanatımızın farklı bir uzantısı olarak gördüğümüz restoran konseptimiz devam etmekte. Güzelim Türk yemeklerinin yanı sıra Amerikan ve İtalyan mutfağı da ilgi alanımız. Bu tutkumuzun uzantısı olan Godfather’s Burger Lounge isimli bir de restoranımız var. Kaliteli yemekleriyle tanınan, popüler ve saygın bir yer edinmiş olan bir restoran. Şanslıyız ki pandemi dönemi restoranımız paket siparişlerine devam ettiğinden kapanmadı ve hiçbir elemanımız işinden olmadı.



Mark Zuckerberg gibi Silikon Vadisi’nin ünlülerinin uğrak yeri olan konsept bir mekan. ‘The Godfather’ isimli filmlere imza atmış olan ünlü yönetmen Coppola’nın şaraphanesiyle birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla ‘Film Noir’ esintili, eşine rastlanmayan bir dizayn konsepti var restoranın. Kaliteli yemeklerimiz ve farklılık yaratan dizayn konseptimiz ulusal birçok ödül aldı.”