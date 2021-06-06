90’lara damga vurdular! Her şeyi bırakıp San Francisco’da restoran açtılar... Cemali 21 yıl aradan sonra dönüyor
Cemali, 90’lı yıllarda “Duymak İstiyorum” ve “Şimdi Hayallerdesin” gibi şarkılarla adını duyurdu. Cem ve Ali Tosun kardeşler, şimdilerde doğup büyüdükleri San Francisco’da yaşıyor ve Silikon Vadisi’nin en çok tercih edilen restoranlarından birini işletiyor. 21 yıl sonra ise yeni bir albüm çıkarmaya hazırlanan Cemali ile dünden bugüne neler yaptıklarını konuştuk.
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Cem Tosun ve Ali Tosun kardeşler, Cemali adıyla 1995 yılında “Duymak İstiyorum” albümünü çıkardıklarında Türk müzik sektöründe pop müzik altın yıllarını yaşıyordu. Grubun albümü ne pop ne de rock’tı... O dönem Türkçe sözlü şarkılar için pek de popüler olmayan iki türün karışımı pop rock’ı dinleyicisine sunuyorlardı. Albümden ise “Duymak İstiyorum” ve “Şimdi Hayallerdesin” gibi şarkılar hafızalara kazındı.
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Cemali’nin müzik bağı Amerika’da doğdukları evde duydukları Türk müzikleriyle başlıyor: “Müzisyen kökenli bir aileden geliyoruz, dolayısıyla çok ufak yaşta müzikle ilgilenmeye başladık. Evde devamlı klasik Türk müziği, halk müziği ve arabesk tarzda şarkılar çalardı. İlk sahne tecrübemiz Türk-Amerikan derneklerinde Türkçe şarkılar söyleyerek başladı. Ortaokul ve lise dönemlerimizi Türkiye ve ABD arasında mekik dokuduk. Türk edebiyatı ilham kaynağımız oldu. Dolayısıyla biz de kendi çapımızda Türkçe sözlü şiirler yazıp çizerdik.
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Amerika’daki lise dönemlerimizde stüdyo, kayıt ve prodüksiyon teknolojisine merak saldık. Üniversite dönemlerinde ise elektronik müzikte kendimizi bulduk. David Bowie ve Brian Eno etkisiyle çıkan new wave, dark wave ve goth gruplarını dinlemeye başladık. Ardından bunların etkisiyle DJ’lik yaptık. Oradan gelen ufak paralarla kayıt cihazları alarak bir kayıt stüdyosu kurduk. Bir taraftan remiksler yaparken diğer taraftan da kendi bestelerimizi aranje etmeye başladık. Aynı zamanda feyz aldığımız bu müzik tarzlarının Türkçe versiyonunu nasıl yapabiliriz ve uyarlarız arayışı içine girdik. Zamanla yazdığımız Türkçe şiirlerimizi de şarkı sözüne dönüştürerek beste ve aranje etmeye başladık. Sanırız Cemali serüveni de bu şekilde başlamış oldu.”
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Yapım şirketi “Duymak İstiyorum”a güvenmedi
Cem ve Ali Tosun kardeşler Cemali’nin ilk tohumlarını attıktan sonra “Duymak İstiyorum” albümü üzerine çalışmaya başlıyor. Cemali, “İlk albümün yaratılış süreci nasıldı, bu albüm tutmaz’ diyenler oldu mu?” sorusuna şu yanıtı veriyor:
“San Francisco’da yaklaşık 10 şarkıdan oluşan bir demonun kayıtlarını yaptıktan sonra İstanbul’a uçtuk ve plak şirketleriyle görüşmelere başladık. Pop müziğin revaçta olduğu bir dönemdi. Görüştüğümüz her yapımcı yeni bir Tarkan veya Serdar Ortaç keşfetme peşindeydi. Demolarımızı dinleyen yapımcılar tarzımızı bir yere konduramamıştı. En son Klip Müzik Yapım şirketinde o dönem müzik direktörü olan Burhan Şeşen ve aranjör Uluğbek Hekimoğlu’na dinlettik. Her ikisi de çalışmalara bayıldı. Zar zor yapım şirketi sahiplerini ikna ederek ‘belli şartlar doğrultusunda’ sözleşme imzalayabileceğimizi söylediler. Şartları ise albümde en az 2 hareketli pop parçası olmasıydı. Böylelikle ilk albüm sözleşmesini imzalayıp kayıt yapmak üzere San Francisco’ya döndük. Proje kayıtlarımız sürecinde Klip Müzik bize dönemin popüler pop parçalarını yollayıp ‘Albümde böyle şarkılar olsun’ gibisinden taleplerde bulundu. Biz inadına kendi yaptığımız müziğe odaklandık.
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Albüm kayıtlarının ardından ilk klibi San Francisco’da ‘Duymak İstiyorum’a çektik. Fakat Türkiye’ye döndüğümüzde ‘Bu siyah-beyaz. Bu ne biçim klip’ dediler. Yayına vermek istemediler, biz direttik ardından hiçbir promosyon yapmadan albümü ve klibi dağıtıma verdiler. Klibe ve şarkıya güvenmiyorlardı. İkisi de ilgi görünce ‘Şirketimiz Türkiye’nin ilk siyah-beyaz sanatsal klibini San Francisco’da çekti’ diye medyada demeçler vermeye başladılar.”
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Restoranları Silikon Vadisi’nin ünlülerinin uğrak yeri
Müzikten hiçbir zaman kopmayan Cem ve Ali Tosun kardeşler, şimdilerde San Francisco’da yaşıyor ve Focal Productions isimli bir yapım şirketinin yanı sıra Godfather’s Burger Lounge adlı restoranı işletiyor:
“Müzikten hiç kopmadık. Tam tersine Focal Productions isimli yapım şirketimiz aracılığıyla söz, beste yazarak ve prodüktör olarak devam ettik müziğe. Amerika’daki yapım şirketimiz aracılığıyla bölgenin en iyi müzisyenleri ile iç içeyiz, hem stüdyo hem de sosyal anlamda. Uzun suredir üzerinde çalıştığımız yeni albüm projesi bitti. Fakat pandemiden dolayı beklemeye aldık. Sağlam bir ekiple yaptığımız bir proje oldu, Türkiye’ye yeni bir soluk getireceğinden eminiz. Bu senenin sonlarına doğru Sony Müzik etiketiyle çıkacak. Yeni albümle birlikte paylaşacağımız daha nice duygular var.”
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Cemali’nin sahibi olduğu Godfather’s Burger Lounge adlı restoranı ise Silikon Vadisi’nde çok tercih edilen yerlerden biri: “Bir diğer tutkumuz ve sanatımızın farklı bir uzantısı olarak gördüğümüz restoran konseptimiz devam etmekte. Güzelim Türk yemeklerinin yanı sıra Amerikan ve İtalyan mutfağı da ilgi alanımız. Bu tutkumuzun uzantısı olan Godfather’s Burger Lounge isimli bir de restoranımız var. Kaliteli yemekleriyle tanınan, popüler ve saygın bir yer edinmiş olan bir restoran. Şanslıyız ki pandemi dönemi restoranımız paket siparişlerine devam ettiğinden kapanmadı ve hiçbir elemanımız işinden olmadı.
Mark Zuckerberg gibi Silikon Vadisi’nin ünlülerinin uğrak yeri olan konsept bir mekan. ‘The Godfather’ isimli filmlere imza atmış olan ünlü yönetmen Coppola’nın şaraphanesiyle birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla ‘Film Noir’ esintili, eşine rastlanmayan bir dizayn konsepti var restoranın. Kaliteli yemeklerimiz ve farklılık yaratan dizayn konseptimiz ulusal birçok ödül aldı.”
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Türk müzik sektörü çok kaotikti
Cemali, Türkiye’de ilk albümlerini çıkarmalarına rağmen ilk konserlerini ise Almanya’da veriyor: “Berlin’de bir kulüpte 2 gece konser verdik. İlk paramızı da oradan kazandık.” Grup, “Duymak İstiyorum” ve “Şimdi Hayallerdesin” gibi şarkılarının nesilden nesile ulaşmasının nedenini şöyle ifade ediyor:
“Elbette şarkıların hikayesi var, onlar bizde... Yaş, nesil, yıl farkı görmeden müzikle insanlar arasında ruh köprüsü kurabilmek çok güzel bir duygu. Açıkçası yaptığımız albümlerin hiçbiri ciddi bir promosyonla tanıtıma sunulmadı, dolayısıyla şarkılar zamanla yerini buldu.” İki kardeş, müzikteki iş bölümlerini de şöyle anlatıyor:
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“İkimiz de söz, beste ve aranjörlük yaptığımızdan genelde ayrı zamanlarda stüdyoda fikirleri pekiştiriyoruz. Ortaya somut bir beste çıkınca birlikte şarkı üzerine çalışıyoruz. Ayrıca şan ve vokal kayıtlarını birlikte yapıyoruz.” Grup, 90’ların hissini “Hüzün ve hüsranın bu şarkılar eşliğinde terapiye dönüştüğünü hissediyoruz” diye açıklıyor. Cemali, 2000 yılındaysa “Hayat” albümünü çıkardıktan sonra suskunluk dönemine giriyor. Grup, 2000 yılından sonra albüm çıkarmama nedenini şöyle anlatıyor:
“Memleketimizdeki o dönem müzik sektörü çok karmaşıktı. 2000 yılı başlarında henüz ‘Hayat?’ isimli yeni albümümüzü çıkartmıştık ki daha tanıtma şansımız olmadan Universal Music Turkey şubesi kapandı. Bunun üzerine Türkiye’de müzik yapmama kararı alarak ABD’ye döndük.”
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Rock ve pop’çular çok snoptu
Türkiye’de yaşadığımız dönem görüştüğümüz sanatçılar çok az sayıdaydı. Snob takılan rock’çı ve pop’çularla frekanslarımız pek tutmuyordu. O dönemki ortam birazcık kaotik geldi bize. Mesela televizyon programları öyle dizayn edilmişti ki ağırlıklı olarak arabesk ve klasik pop programları vardı.
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En iyi Zerrin Özer söyledi
Şarkılarımızın cover’larını yapmak isteyenler konusunda seçici olmaya çalışıyoruz. Yetenekli şarkıcı olması yetmiyor, sanatçı okuduğu şarkıyı taşıyabilmeli de. ‘Şimdi Hayallerdesin’i kuşkusuz Zerrin Özer en iyi yorumladı. Sadece yorumlamadı, içine çekip, hissedip yaşadı.