9 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'de neler geliyor?
A101 9 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Bu hafta markete kablosuz hoparlör 39,95 TL, karaoke mikrofon 59,95 TL, mobil vantilatör 7,95 TL, aksiyon kamerası 129 TL, tost makinesi 199 TL, su ısıtıcı 39,95 TL, elektrikli süpürge 309 TL, blender seti 129 TL, darbeli matkap 109, 95 TL, arç içi elektrikli mini buzdolabı 159,95 TL, benzinli ağaç kesme motoru 349,95 TL fiyatı yer alıyor. İşte A101 aktüel kataloğunun detayları…
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9 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta markete yeni aldın aldın fırsat ürünleri geliyor. Bu hafta broşürü içerisinde karaoke mikrofon 59,95 TL, mobil vantilatör 7,95 TL, aksiyon kamerası 129 TL fiyatı ile yer alıyor. Perşembe günü market raflarına desenli cam ürünler 6,95 TL’den, dolap içi raf 13,95 TL’den, 5 raflı kitaplık 99,95 TL’den, mıknatıslı kapı sinekliği 15,95 TL’den, pencere sinekliği 5,50 TL’den, 15 bölmeli düzenleyici 6,95 TL’den, organizer sepet 3,50 TL’den, 4 basamaklı merdiven 75 TL’den satışa çıkarılacak.