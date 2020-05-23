8 ay karantinaya girecek eleman aranıyor! İşte aranan kriterler
İlk insanlı Mars yolculuğu için çalışmalarını sürdüren NASA, 8 ay boyunca dış dünyadan izole bir yaşam sürecek gönüllüler arıyor. NASA’nın bu deneye kabul edilecek kişilere ödenecek maaşları henüz açıklamasa da aranan kriterleri duyurdu.
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Corona virüsü salgınıyla birlikte gezegenimizin dört bir yanında milyonlarca insan karantina ve izole yaşam tarzını deneyimlemek zorunda kaldı.
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Neredeyse gezegenimizdeki her ülkede görülen salgın sonrası ortaya çıkan bu ‘yeni normal’ sonrası NASA da benzer bir adım atmaya hazırlanıyor.
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Fox News’ta yer alan habere göre, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 8 ay boyunca dış dünyadan izole bir yaşam sürecek gönüllüler arıyor
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NASA bu kapsamda seçilecek kişilerin Rusya’da bir tesiste 8 ay geçireceğini açıkladı.
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Resmi sitede bulunan başvuru şartları arasında 30 - 55 yaşları arasında ABD vatandaşı olmak ile akıcı bir İngilizce ve Rusça bilmek yer alıyor
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NASA’dan yapılan resmi duyuruya göre uzay ajansı bu proje kapsamında NASA seyahatinin insanlar üzerindeki etkilerini saptamayı planlıyor.
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NASA’nın karantina projesi kapsamında seçilecek kişiler bunun için maaş da alacaklar.
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Ancak NASA henüz bu projede yer alacak kişilere ödenecek maaşı açıklamadı