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GeriEkonomi 8 ay karantinaya girecek eleman aranıyor! İşte aranan kriterler
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Ekonomi
Haber Giriş: 23 Mayıs 2020 - 17:31,

8 ay karantinaya girecek eleman aranıyor! İşte aranan kriterler

İlk insanlı Mars yolculuğu için çalışmalarını sürdüren NASA, 8 ay boyunca dış dünyadan izole bir yaşam sürecek gönüllüler arıyor. NASA’nın bu deneye kabul edilecek kişilere ödenecek maaşları henüz açıklamasa da aranan kriterleri duyurdu.

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Corona virüsü salgınıyla birlikte gezegenimizin dört bir yanında milyonlarca insan karantina ve izole yaşam tarzını deneyimlemek zorunda kaldı.

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Neredeyse gezegenimizdeki her ülkede görülen salgın sonrası ortaya çıkan bu ‘yeni normal’ sonrası NASA da benzer bir adım atmaya hazırlanıyor.

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Fox News’ta yer alan habere göre, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 8 ay boyunca dış dünyadan izole bir yaşam sürecek gönüllüler arıyor

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NASA bu kapsamda seçilecek kişilerin Rusya’da bir tesiste 8 ay geçireceğini açıkladı.

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Resmi sitede bulunan başvuru şartları arasında 30 - 55 yaşları arasında ABD vatandaşı olmak ile akıcı bir İngilizce ve Rusça bilmek yer alıyor

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NASA’dan yapılan resmi duyuruya göre uzay ajansı bu proje kapsamında NASA seyahatinin insanlar üzerindeki etkilerini saptamayı planlıyor.

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NASA’nın karantina projesi kapsamında seçilecek kişiler bunun için maaş da alacaklar.

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Ancak NASA henüz bu projede yer alacak kişilere ödenecek maaşı açıklamadı

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