Ekonomi Haber Giriş: 07 Aralık 2020 - 23:22 | 07 Aralık 2020 - 23:22

8 -11 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı: BİM'de bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. 8 -11 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğunda gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok alışveriş ürününde indirim fırsatları yer aldı. Avantajlı ürünleri raflarına taşıyan BİM market 8 Aralık'ta Uydu Alıcılı Smat TV'yi 1.399,00 TL'den, dikey elektrikli ısıtıcıyı 199,00 TL'den, 46 parça yemek takımını 359,00 TL'den, cam davlumbazı 999,00 TL'den satışa sunacak. Ayrıca mutfak ev aletleri, çocuk giysisi, nevresim takımı gibi pek çok ürün de katalogda yer aldı. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte, ayrıntılar.