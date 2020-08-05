6 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte A101 aktüel kataloğu
6 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101 markete her hafta perşembe günleri haftanın fırsat ürünleri geliyor. Sınırlı sayıda gelen bu ürünleri almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. Bu hafta broşürü içerisinde çelik su ısıtıcı 65 TL, el mikseri 69,95 TL, profesyonel saç kurutma makinesi 89,95 TL, saç kesme makinesi 69,95 TL, yüz temizleme masaj aleti 34,95 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte kataloğun tamamı…
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A101 aktüel kataloğu güncel olarak yayımlanıyor. A101 6 Ağustos aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta da birçok yeni ürün bulunuyor. Perşembe günü buzdolabı 2.199 TL, tezgah seviyesi buzdolabı 629 TL, çamaşır makinesi 999 TL, havuzlu toplu kaydırak 147,95 TL, akıllı drone 189,95 TL, 8 raflı çok amaçlı dolap 235 TL, ayaklı kapaklı cam fanus 24,95 TL, cam matara 14,95 TL, 3’lü meyve bıçağı 5,95 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak.