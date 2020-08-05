6 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte A101 aktüel kataloğu

A101 aktüel kataloğu güncel olarak yayımlanıyor. A101 6 Ağustos aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta da birçok yeni ürün bulunuyor. Perşembe günü buzdolabı 2.199 TL, tezgah seviyesi buzdolabı 629 TL, çamaşır makinesi 999 TL, havuzlu toplu kaydırak 147,95 TL, akıllı drone 189,95 TL, 8 raflı çok amaçlı dolap 235 TL, ayaklı kapaklı cam fanus 24,95 TL, cam matara 14,95 TL, 3’lü meyve bıçağı 5,95 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak.