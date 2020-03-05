A101 Aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Online 5 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu
Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. İhtiyaç duydukları ürünleri avantajlı fiyatlarla almak isteyenler, A101 5 Mart aktüel ürünler kataloğunu günler öncesinden araştırmaya başlamıştı. Teknoloji ve beyaz eşya ürünlerinin dikkat çektiği katalogda Kadınlar Günü'ne özel pek çok ürünün de indirimli olarak satıldığı görülüyor. İşte online 5 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu...
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A101 aktüel ürünler kataloğu indirim gününün gelmesiyle birlikte ilgi görmeye başladı. Her hafta perşembe günü indirimli ürünlerini müşterileriyle buluşturan A101’in 5 Mart tarihli aktüel ürünler kataloğunda özellikle teknoloji ürünleri ön plana çıkıyor. Sınırlı sayıdaki ürünleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 5 Mart A101 aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, 5 Mart A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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A101 haftalık aktüel ürünleri 5 Mart itibariyle Türkiye’nin dört bir yanındaki market raflarında yer aldı. A101'de her hafta olduğu gibi bu perşembe de birçok kategoride ürün ve indirimler alıcısını bulacak. İşte A101'in bu haftaki aktüel ürünleri:Huawei Y9 Prime 128 GB Cep Telefonu - Siyah