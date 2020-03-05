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Ekonomi
Haber Giriş: 05 Mart 2020 - 09:57, /

A101 Aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Online 5 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu

Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. İhtiyaç duydukları ürünleri avantajlı fiyatlarla almak isteyenler, A101 5 Mart aktüel ürünler kataloğunu günler öncesinden araştırmaya başlamıştı. Teknoloji ve beyaz eşya ürünlerinin dikkat çektiği katalogda Kadınlar Günü'ne özel pek çok ürünün de indirimli olarak satıldığı görülüyor. İşte online 5 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu...

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A101 aktüel ürünler kataloğu indirim gününün gelmesiyle birlikte ilgi görmeye başladı. Her hafta perşembe günü indirimli ürünlerini müşterileriyle buluşturan A101’in 5 Mart tarihli aktüel ürünler kataloğunda özellikle teknoloji ürünleri ön plana çıkıyor. Sınırlı sayıdaki ürünleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 5 Mart A101 aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, 5 Mart A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

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A101 haftalık aktüel ürünleri 5 Mart itibariyle Türkiye’nin dört bir yanındaki market raflarında yer aldı. A101'de her hafta olduğu gibi bu perşembe de birçok kategoride ürün ve indirimler alıcısını bulacak. İşte A101'in bu haftaki aktüel ürünleri:Huawei Y9 Prime 128 GB Cep Telefonu - Siyah

-Kirin 710F 8 çekirdekli yonga seti

-Gelişmiş yapay zeka fotoğrafçılığı

-16 MP AI ön kamera

-16 MP + 8MP + 2MP üçlü arka kamera

-4000 mah güçlü batarya

-Type-C şarj

-2,2 GHZ Quadcore + 1,7 GHZ Quadcore işlemci

-2 yıl Huawei Türkiye garantisi

-Otomatik pop-up kamera

-6.59" Huawei Ultra Fullview ekran

-128 GB dahili hafıza

-4 GB RAM

-2 MP derinlik kamerası

-16 MP ana kamera

- 8 MP 120 ultra geçiş açılı kamera

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Toshiba 43L2863DAT 43" Smart Fhd Led TV

TEKNİK ÖZELLİKLER

Dahili HD uydu alıcılı

1 adet Scart girişi

3 adet HDMI girişi

2 adet USB girişi

Netflix * Wlan

3 yıl garanti

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Seg Çamaşır Makinesi Scm 7101

- 7 kg yıkama

- 1000 devir

- Günlük 60 derece / 60 dakika

- Çocuk kilidi

- 15 program

- 15 dakika hızlı yıkama

- Ön yıkama

- Led gösterge

- Zaman erteleme

-2 yıl Vestel servis güvencesindedir.

- Ücretsiz teslimat ve kurulum

- 15 iş günü içerisinde teslimat yapılır

- Yükseklik : 84,5 cm

- Genişlik : 59,7 cm

- Derinlik : 52,7 cm

Üretim Yeri: Türkiye

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Regal Büro Tipi Buzdolabı 90 Lt

Yükseklik: 82 cm

Derinlik : 54 cm

Genişlik : 48 cm

Soğutucu raf sayısı : 2

Değiştirilebilir kapı yönü

A+ sınıfı

90 L brüt hacim

Vestel servis güvencesinde 2 yıl garanti

Üretim Yeri: Türkiye

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Piranha USB PC Oyun Kolu

- Çift motorlu (dual shock)

- Titreşimli

- 1,8 m kablo

- 2 yıl garanti



Piranha Gaming Klavye Kablolu

- 7 RGB

- Metal gövde

- Kumaş kablo

- 2 yıl garantiÜretim Yeri: Çin

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KATALOĞUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

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