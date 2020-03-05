A101 Aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Online 5 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 haftalık aktüel ürünleri 5 Mart itibariyle Türkiye’nin dört bir yanındaki market raflarında yer aldı. A101'de her hafta olduğu gibi bu perşembe de birçok kategoride ürün ve indirimler alıcısını bulacak. İşte A101'in bu haftaki aktüel ürünleri:Huawei Y9 Prime 128 GB Cep Telefonu - Siyah



-Kirin 710F 8 çekirdekli yonga seti



-Gelişmiş yapay zeka fotoğrafçılığı



-16 MP AI ön kamera



-16 MP + 8MP + 2MP üçlü arka kamera



-4000 mah güçlü batarya



-Type-C şarj



-2,2 GHZ Quadcore + 1,7 GHZ Quadcore işlemci



-2 yıl Huawei Türkiye garantisi



-Otomatik pop-up kamera



-6.59" Huawei Ultra Fullview ekran



-128 GB dahili hafıza



-4 GB RAM



-2 MP derinlik kamerası



-16 MP ana kamera



- 8 MP 120 ultra geçiş açılı kamera