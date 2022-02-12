3600 ek gösterge son dakika bilgisi: Bakan Bilgin'den müzakere açıklaması

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, sorusu, öğretmenler için Öğretmenlik Meslek Yasası'nın Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmasının ardından yeniden gündeme gelmişti. Uzun süredir üzerinde çalışılan düzenleme ile öğretmenlere uygulanacak ek gösterge, 3600’e çıkarılacak. Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren 3600 ek göstergede en önemli nokta da polisler, hemşireler ve öğretmenler yüksek maaş ve ikramiye ile emekli olabilecek. Memur ve emeklilerinin 2022-2023 mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşmede gündeme gelerek toplu sözleşmenin maddesi haline gelen 3600 ek gösterge Meclis'te yer alacak. İşte, 3600 ek gösterge için Bakan Bilgin'den gelen açıklamalar
Ekonomide masadaki önemli konuların başında geçen ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili 12 Şubat Cumartesi günü yeni bir açıklama geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin konuya dair yeni bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin açıklamasında, "Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600’ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600’e çıkarıldı. Ek gösterge, ikinci derecedeki öğretmenler için 3000, üçüncü derecedekiler için 2200 oldu. Dördüncü derece için 1600, beşinci derece için 1300, altıncı derece için 1150, yedinci derece için 950, sekizinci derece için 850 ek gösterge verildi. Bu göstergeler 15 Ocak 2023’ten itibaren uygulanacak. Sözleşmeli öğretmenler, can güvenliği ve sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirebilecek.
Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor.