30 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte 2020 A101 kataloğu

30 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101’e bu hafta yine farklı ürünler geliyor. Aktüel ürünleri almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 30 Temmuz’da 2 lt. çelik termos 59,90 TL, gölgelikli salıncak 289,95 TL, iki kişilik hamak 32,95 TL, yatarlı 3 kişilik salıncak 1.499 TL, katlanabilir kamp sandalyesi 44,95 TL, 4 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye seti 349,95 TL, 2 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye seti 199,95 TL, metal oturma grubu 1.649 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak.