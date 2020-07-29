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HaberlerEkonomi Haberleri30 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte 2020 A101 kataloğu
GeriEkonomi 30 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte 2020 A101 kataloğu
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 09:28,

30 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte 2020 A101 kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta yoğun ilgi görüyor. Markete perşembe günleri gelen aktüel ürünler bu katalog içerisinde yer alıyor. 30 Temmuz A101 broşürü içerisinde 55RU7300 55’ 4K uhd curved tv 4.999 TL, p13 blue cep telefonu 1.299 TL, çamaşır makinesi 1.249 TL, bulaşık makinesi 1.499 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı…

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30 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101’e bu hafta yine farklı ürünler geliyor. Aktüel ürünleri almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 30 Temmuz’da 2 lt. çelik termos 59,90 TL, gölgelikli salıncak 289,95 TL, iki kişilik hamak 32,95 TL, yatarlı 3 kişilik salıncak 1.499 TL, katlanabilir kamp sandalyesi 44,95 TL, 4 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye seti 349,95 TL, 2 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye seti 199,95 TL, metal oturma grubu 1.649 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak.

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