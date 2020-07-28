30 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte 2020 A101 kataloğu

30 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde bulunan ürünler araştırılıyor. Her hafta perşembe günü market raflarına yeni ürünler ekleniyor. Bu ürünleri almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 30 Temmuz kataloğu içerisinde 55RU7300 55’ 4K uhd curved tv 4.999 TL, p13 blue cep telefonu 1.299 TL, çamaşır makinesi 1.249 TL, bulaşık makinesi 1.499 TL fiyatı ile yer alıyor. Bu hafta 4 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye seti 349,95 TL, 2 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye seti 199,95 TL’den satışa çıkarılacak.