30 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte 2020 A101 kataloğu
A101 aktüel ürünler kataloğu güncel olarak yayımlanıyor. 30 Temmuz A101 aktüel ürünleri arasında 2 lt. çelik termos 59,90 TL, gölgelikli salıncak 289,95 TL, iki kişilik hamak 32,95 TL, yatarlı 3 kişilik salıncak 1.499 TL, katlanabilir kamp sandalyesi 44,95 TL, 4 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye seti 349,95 TL, 2 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye seti 199,95 TL, metal oturma grubu 1.649 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünlerinin tamamı…
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30 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde bulunan ürünler araştırılıyor. Her hafta perşembe günü market raflarına yeni ürünler ekleniyor. Bu ürünleri almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 30 Temmuz kataloğu içerisinde 55RU7300 55’ 4K uhd curved tv 4.999 TL, p13 blue cep telefonu 1.299 TL, çamaşır makinesi 1.249 TL, bulaşık makinesi 1.499 TL fiyatı ile yer alıyor. Bu hafta 4 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye seti 349,95 TL, 2 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye seti 199,95 TL’den satışa çıkarılacak.