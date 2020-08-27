28 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de bu hafta neler var?
BİM 28 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Markete her hafta Salı ve Cuma günleri yeni ürünler geliyor. Bu hafta markete 3’lü uzun meşrubat bardağı 6,95 TL, dertsiz masa örtüsü 16,50 TL, 6’lı poşet klipsi 3,95 TL, katlanır yatak 169 TL, marine dekorlu meşrubat bardağı 7,95 TL, trambolin 399 TL, 5 parça banyo seti 75 TL, ütü masası bezi 12,50 TL, katlanır alüminyum kamp sandalyesi 89,90 TL, vakumlu banyo aksesuarları 14,90 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak.
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28 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM aktüel ürünler arasında bu hafta 7 parça seramik çerezlik set 24,90 TL, dertsiz masa örtüsü 16,50 TL, 6’lı poşet klipsi 3,95 TL, katlanır yatak 169 TL, metal modern zebra sandalye 149 TL, aksesuar ve takı dolabı 149 TL, saç düzleştirici 59,90 TL, saç kurutma makinesi 79,90 TL, 8 parça çelik tencere seti 299 TL, 7 parça granit set 259 TL, 3 parça granit set 129 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı…