27 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete bu hafta gelen ürünler
BİM aktüel kataloğu yayımlandı. BİM markete her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünler geliyor. 27 Kasım BİM aktüel kataloğu içerisinde pavilion gaming laptop 6.999 TL, saplı gırgır 9,95 TL, gaming klavye 69,90 TL, gaming mouse seti 39,90 TL, kablosuz klavye Mouse seti 199 TL, tam kablosuz kulaklık titanyum siyah 499 TL, stereo H2800 kulaklık 99,90 TL, 2’li Türk kahvesi makinesi 399 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunun tamamı
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27 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Market raflarına bu hafta da birçok yeni ürün eklenecek. BİM aktüel kataloğu içerisinde fanlı elektrikli ısıtıcı 69,90 TL, ipek yastık 79,90 TL, akıllı bileklik 79,90 TL, akıllı saat 159 TL, akıllı çocuk saati 499 TL, smart drone 199 TL, karaoke mikrofon ve ışık küresi seti 79,90 TL, dijital göstergeli termos 69,90 TL fiyatı ile bulunuyor.