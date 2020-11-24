27 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete bu hafta gelen ürünler

27 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Market raflarına bu hafta da birçok yeni ürün eklenecek. BİM aktüel kataloğu içerisinde fanlı elektrikli ısıtıcı 69,90 TL, ipek yastık 79,90 TL, akıllı bileklik 79,90 TL, akıllı saat 159 TL, akıllı çocuk saati 499 TL, smart drone 199 TL, karaoke mikrofon ve ışık küresi seti 79,90 TL, dijital göstergeli termos 69,90 TL fiyatı ile bulunuyor.