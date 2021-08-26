Ekonomi Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 - 13:26 | 26 Ağustos 2021 - 13:26

27 Ağustos 2021 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM indirimli ürünlerde bu hafta neler var?

İndirimli ürünleriyle en çok takip edilen zincir marketler arasında olan BİM aktüel ürünler kataloğunda 27 Ağustos Cuma günü neler var merak ediliyor. Haftalık indirimli ürünler kataloğu yayınlanan BİM marketlerinde 27 Ağustos 2021 Cuma tablet bilgisayarlardan akıllı bilekliklere pek çok teknolojik ürün indirimli olarak yer alıyor. İşte, BİM aktüel 27 Ağustos 2021 Cuma kataloğu...