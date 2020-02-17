2600 kilometre yol gitti! Hacı Murat, Mannheim'de ilgi odağı oldu

1974 yılında hacca arabayla gitmenin serbest olmasıyla birlikte birçok vatandaş Murat 124’leriyle Suudi Arabistan’a gitti. Bu nedenle Hacı Murat lakabı aldığı biliniyor. Bir diğer söylenti ise Murat 124'ler için “Hacı” tabiri 90'lı yılların sonunda kullanılmaya başlandı, sebebi ise artık yaşlanmış bir model olmasından ileri geliyordu.