2600 kilometre yol gitti! Hacı Murat, Mannheim'de ilgi odağı oldu

Zonguldak iline ait plaka ile yola çıkarak yaklaşık 2600 kilometre yol giden Hacı Murat lakaplı Murat 124 Mannheim’de park edilince ilgi odağı haline geldi. Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Avusturya’yı aşarak binlerce kilometreyi aşan Murat 124’ü Almanya’da yaşayan Türk gazeteci Fatih Yılmaz görüntüledi.
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Gazeteci Yılmaz, Mannheim’in merkezine park edilen aracın büyük ilgi gördüğünü belirtti.67 ABC 963 plakalı araç full aksesuarlı olarak Türkiye’den Almanya’ya gitmiş. Bakımlı ve kondisyonu iyi görünen kırmızı Murat 124’ün ön camında “Efsane 68” yazısı yer alıyor. Krom aksesuarlarla bezenmiş olan Murat 124’ün önünde ekstradan 4 adet sis farı bulunuyor. Farlara angel halka ve mercek takılan araçta muhtemel olarak LED far düzeneği bulunuyor.
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Ön tamponun sağ köşesinde Türk bayrağı bulunan aracın ön kapısında da “T.C. Keyfi Hizmete Mahsustur” yazısı bulunuyor. Lastik yanakları beyaz şeritlerle dönülen Murat 124’ün çamurluk ağızları da krom kaplama yapılmış.
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Arka tamponuna halat bağlanan aracın sahibinin de Aksaraylı olduğu belli oluyor. Arka camda kırmızı zemin üzerine Orhan Gencebay ve Türkan Şoray’ın fotoğrafı işlenmiş.
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Oldukça uzun bir antene sahip olan Murat 124’ün içinde de otantik öğeler bulunuyor. Kilim desenli koltuk minderleri, sedef kaplama diresiyon ve el freni tutamacı, göğüste pelüş ve aynaya takılan süsler bulunuyor.
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NEDEN HACI MURAT DENİLİYOR?
İlk olarak 1971 yılında üretilen ve günümüzde halen trafikte bulunan Murat 124’lere Hacı Murat denmesinin iki sebebi bulunuyor.
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1974 yılında hacca arabayla gitmenin serbest olmasıyla birlikte birçok vatandaş Murat 124’leriyle Suudi Arabistan’a gitti. Bu nedenle Hacı Murat lakabı aldığı biliniyor. Bir diğer söylenti ise Murat 124'ler için “Hacı” tabiri 90'lı yılların sonunda kullanılmaya başlandı, sebebi ise artık yaşlanmış bir model olmasından ileri geliyordu.