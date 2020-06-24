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HaberlerEkonomi Haberleri25 Haziran A101 aktüel kataloğu yayımlandı! A101’e yarın neler geliyor?
GeriEkonomi 25 Haziran A101 aktüel kataloğu yayımlandı! A101’e yarın neler geliyor?
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Ekonomi
Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 17:33,

25 Haziran A101 aktüel kataloğu yayımlandı! A101’e yarın neler geliyor?

25 Haziran 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Markete her hafta perşembe günleri yeni ürünler geliyor. Bu hafta broşürü içerisinde tost makinesi 189 TL, çelik su ısıtıcı 59,95 TL, seramik tabanlı ütü 179 TL, döküm tencere 179, 95 TL, düdüklü tencere 75 TL, elektrikli bisiklet 2.299 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı…

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A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101’e bu hafta neler geliyor. Markete bu hafta gelen ürünler arasında çamaşır makinesi 999 TL, buzdolabı 1.349 TL, bulaşık makinesi 1.399 TL , seramik tabanlı ütü 179 TL, döküm tencere 179, 95 TL, düdüklü tencere 75 TL, elektrikli bisiklet 2.299 TL fiyatı ile bulunuyor. Broşürde 18 parça yemek takımı 199,95 TL, granit tencere 65 TL, granit tava 35 TL, karnıyarık tenceresi 65 TL fiyatı ile yer alıyor.

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