25 Haziran A101 aktüel kataloğu yayımlandı! A101’e yarın neler geliyor?

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101’e bu hafta neler geliyor. Markete bu hafta gelen ürünler arasında çamaşır makinesi 999 TL, buzdolabı 1.349 TL, bulaşık makinesi 1.399 TL , seramik tabanlı ütü 179 TL, döküm tencere 179, 95 TL, düdüklü tencere 75 TL, elektrikli bisiklet 2.299 TL fiyatı ile bulunuyor. Broşürde 18 parça yemek takımı 199,95 TL, granit tencere 65 TL, granit tava 35 TL, karnıyarık tenceresi 65 TL fiyatı ile yer alıyor.