24 Kasım BİM aktüel kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel kataloğu

BİM markete her hafta yeni aktüel ürünler geliyor. Haftanın fırsat ürünleri salı ve cuma günleri raflara ekleniyor. Sınırlı sayıda gelen ürünleri almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyor, ürünler tükenmeden almak istiyorlar. 24 Kasım BİM aktüel kataloğu içerisinde birçok temizlik malzemesi, pil çeşitleri de bulunuyor.
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BİM aktüel kataloğu yoğun ilgi görüyor. Markete her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünler geliyor. 24 Kasım BİM aktüel ürünleri arasında 80’li makyaj temizleme pedi 4,50 TL, 15’li antibakteriyel ıslak mendil 1,50 TL, taşınabilir şarj aleti 109 TL, 10’lu AA kalem pil 24,90 TL, 2’li AAA şarjlı ince pil 22,90 TL fiyatı ile yer alıyor.