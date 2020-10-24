24 Ekim canlı altın fiyatları takibi: Altın fiyatları ne kadar oldu? 1 gram altın kaç TL?
Altın fiyatlarına ilgi hafta sonunda da devam ediyor. Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarının alış-satış fiyatlarına göre, yatırımlarını şekillendirecek olanlar, ‘altın fiyatları ne kadar oldu?’ sorusuna canlı altın takibiyle yanıt arıyor. Corona virüsün neden olduğu risk ortamı nedeniyle altın fiyatlarında anlık değişimler yaşanıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 1 gram altın kaç TL?
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Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu hafta sonunda altın yatırımcılarının gündeminde. Hem ilk kez yatırım yapacak olanlar hem de var olan altınlarını değerlendirmek isteyenler, altın fiyatlarındaki güncel verileri inceliyor. Peki, altın fiyatları en son ne kadar oldu?
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ALTIN FİYATLARI HAFTA KAPANIŞINDA NE KADAR OLDU?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 488,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 488 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 488,20 liradan, 3 bin 216 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 237 liradan, 445 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 449 liradan, 3 bin 143 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 163 liradan, bin 571 liradan alınan Yarım Ziynet bin 581 liradan ve 786 liradan alınan Çeyrek Ziynet 791 liradan satıldı.
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BU HAFTA HANGİ YATIRIM ARACI KAZANDIRDI?
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,18 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 0,99, dolar/TL yüzde 0,76, avro/TL yüzde 1,61 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, en düşük 1.179,46, en yüksek 1.222,95 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,18 azalarak 1.190,63 puandan tamamladı.
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Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,99 kazanımla 488,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,31 artışla 3.237,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 773,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 791,00 liraya çıktı.
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Bu hafta ABD doları yüzde 0,76 değer kazanarak 7,9640 liraya, avro da yüzde 1,61 artarak 9,4200 liraya yükseldi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,07, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,70 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,97 ile kıymetli madenler fonları oldu.
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Altın fiyatlarındaki anlık değişimleri, uzmanların altın fiyatlarına yönelik beklentilerini ve öngörülerini bigpara üzerinden kolayca takip edebilir, altın fiyatlarındaki değişimlere göre alım-satım kararı verebilirsiniz.