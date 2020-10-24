24 Ekim canlı altın fiyatları takibi: Altın fiyatları ne kadar oldu? 1 gram altın kaç TL?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu hafta sonunda altın yatırımcılarının gündeminde. Hem ilk kez yatırım yapacak olanlar hem de var olan altınlarını değerlendirmek isteyenler, altın fiyatlarındaki güncel verileri inceliyor. Peki, altın fiyatları en son ne kadar oldu?