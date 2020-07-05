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HaberlerEkonomi Haberleri2030'da mega kent olacak şehirler! Türkiye'den o il listede
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Hürriyet
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Ekonomi
Görseller: Ajanslar
Haber Giriş: 05 Temmuz 2020 - 09:00,

2030'da mega kent olacak şehirler! Türkiye'den o il listede

Statica nüfuslarına göre 2030 yılında mega kent olacak şehirleri açıkladı. Türkiye'den bir şehir yer aldı. İşte o liste... (Nüfuslar milyon olarak belirlenmiştir. Sıralama sadece nüfusa göredir.)

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1
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1- Delhi, Hindistan

Nüfusu: 43.345

2
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2- Tokyo, Japonya

Nüfusu: 36.014

3
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3- Şangay, Çin

Nüfusu: 34.341

4
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4- Dhaka, Bangladeş

Nüfusu: 31.234

5
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5- Kahire, Mısır

Nüfusu: 28.504

6
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6- Mumbai, Hindistan

Nüfusu: 27.343

7
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7- Kinşasa, Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Nüfusu: 26.682

8
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8- Mexico City, Meksika

Nüfusu: 25.415

9
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9- Pekin, Çin

Nüfusu: 25.366

10
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10- Sao Paulo, Brezilya

Nüfusu: 24.490

11
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11- Lagos, Nijerya

Nüfusu: 24.419

12
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12- Karaçi, Pakistan

Nüfusu: 23.128

13
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13- New York, Amerika

Nüfusu: 20.817

14
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14- Çongçing, Çin

Nüfusu: 20.531

15
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15- Kalküta, Hindistan

Nüfusu: 19.564

16
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16- Lahor, Pakistan

Nüfusu: 19.117

17
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17- Manila, Filipinler

Nüfusu: 18.649

18
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18- Osaka, Japonya

Nüfusu: 18.346

19
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19- Bangalore, Hindistan

Nüfusu:18.066

20
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20- İstanbul, Türkiye

Nüfusu: 17.986

21
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21- Buenos Aires, Arjantin

Nüfusu: 17.128

22
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22- Guangzhou, Çin

Nüfusu:16.741

23
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23- Tientsin, Çin

Nüfusu: 16.446

24
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24- Madras, Hindistan

Nüfusu:15.376

25
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25- Shenzhen, Çin

Nüfusu: 15.185

26
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