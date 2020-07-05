2030'da mega kent olacak şehirler! Türkiye'den o il listede

1- Delhi, Hindistan Nüfusu: 43.3452- Tokyo, JaponyaNüfusu: 36.0143- Şangay, ÇinNüfusu: 34.3414- Dhaka, BangladeşNüfusu: 31.2345- Kahire, MısırNüfusu: 28.504 6- Mumbai, HindistanNüfusu: 27.3437- Kinşasa, Demokratik Kongo CumhuriyetiNüfusu: 26.6828- Mexico City, MeksikaNüfusu: 25.4159- Pekin, ÇinNüfusu: 25.366 10- Sao Paulo, BrezilyaNüfusu: 24.49011- Lagos, NijeryaNüfusu: 24.41912- Karaçi, PakistanNüfusu: 23.128 13- New York, AmerikaNüfusu: 20.81714- Çongçing, ÇinNüfusu: 20.53115- Kalküta, HindistanNüfusu: 19.56416- Lahor, PakistanNüfusu: 19.11717- Manila, FilipinlerNüfusu: 18.64918- Osaka, JaponyaNüfusu: 18.34619- Bangalore, HindistanNüfusu:18.06620- İstanbul, Türkiye Nüfusu: 17.98621- Buenos Aires, ArjantinNüfusu: 17.12822- Guangzhou, ÇinNüfusu:16.74123- Tientsin, ÇinNüfusu: 16.44624- Madras, HindistanNüfusu:15.37625- Shenzhen, ÇinNüfusu: 15.185