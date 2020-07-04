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Hürriyet
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 04 Temmuz 2020 - 07:39,

2025 ve sonrasında en çok talep görecek meslekler açıklandı! İlk sırada bakın hangisi var

Gelecek için en iyi kariyer nedir? İş dünyası değişiyor ve Dünya Ekonomik Forumu Dördüncü Sanayi Devrimi'nden bile söz ediyor. Önümüzdeki beş yıl içinde otomasyon milyonlarca iş ihtiyacını ortadan kaldıracak. Ancak yeni fırsatlar da doğuracak.

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Uzaktan yapılabilecek işler de daha yaygın hale getirilirken, daha geleneksel işlerden bazıları talep görmeye devam edecek. İşte 2025 ve sonrasında en çok talep gören işlerden bazıları. (Slice.ca araştırmasından alınmıştır. Sıralama sondan başa doğrudur)

2İnşaat yöneticisi
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İnşaat yöneticisi

Yeni altyapılar oluşturulup mevcut altyapılar geliştirildikçe, inşaat yöneticileri talep görmeye devam edecek. Bir inşaat projesinin hemen hemen her yönünü denetlerler ve çoklu görevde harika olmaları gerekir.

3Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Yöneticileri
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Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Yöneticileri

2025 yılına kadar, bir tür bilgisayar sistemi kullanmayan bir iş bulmak neredeyse imkansız olacak. Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri, şirketlerin ihtiyaç duydukları bilgisayarla ilgili sistemlere karar vermelerine yardımcı olur.

4Pazarlama Analisti
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Pazarlama Analisti

Pazarlama analistleri giderek daha rekabetçi bir dünyada yeni gelenler için en yüksek ücretli işlerden birine sahip. Hizmetleri 2025 ve sonrasında da fazla talep görmeye devam edecek.

5Denetçi
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Denetçi

Para olacağı sürece, işletmelerin yaptıkları harcamaları hesaba katmaları gerekecek. Bu da denetçilerin işletmenin veya kuruluşun finansal tablolarını kontrol etmeye talep edilmeye devam edeceği anlamına gelir.

6Uygulama Geliştiricisi
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Uygulama Geliştiricisi

Teknolojik gelişmeler ile, yakında her şey için bir uygulama olacak. Yani, uygulama geliştiricileri gelecek için en iyi kariyerlerden birine sahip.

7Diş doktoru
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Diş doktoru

Diş hekimleri ücret artışı için en iyi işlerin başında gelir ve bu da onların geleceğe yönelik talep edilen yüksek ücretli işlerden biri olmasını sağlar.

8Doktor
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Doktor

Her türlü doktor , dünyanın en yüksek ücretli işine sahiptir. Salgının da gelmesiyle tıp uzmanları artan bir talep görmeye devam edecektir.

9Konuşma Dili Patolog
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Konuşma Dili Patolog

Etkili iletişim, giderek daha fazla bağlantılı bir dünyada daha da önem kazanacak ve konuşma dili patologları - veya SLP'ler büyük talep görecek. SLP'ler sadece konuşma ve dil bozukluklarını değil, aynı zamanda yutma bozukluklarını da tedavi eder.

10Pratisyen hemşire
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Pratisyen hemşire

Hastalıkları teşhis edebilmeleri ve tedavi edebilmeleri için ekstra eğitim almış kayıtlı hemşireler 2025 ve sonrasında büyük ilgi görecek. Çalışmaları özellikle uzak bölgelerde önemlidir, çünkü birinci basamak sağlık hizmetlerine daha kolay erişim sağlarlar.

11Doktor Asistanı
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Doktor Asistanı

Bir doktorunkine çok benzer görevler yapacaksınız, ancak doktorla birlikte görev yapacaksınız.

12Mesleki Terapi Asistanı
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Mesleki Terapi Asistanı

Mesleki terapistler en hızlı büyüyen işlerden biri. Adından da anlaşılacağı gibi, bir OTA, mesleki terapisti hastaların temel görevleri yerine getirmeyi öğrenmelerine yardımcı olmada destekler.

13Solar Fotovoltaik Yükleyici
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Solar Fotovoltaik Yükleyici

Sürdürülebilir binalara yönelik artan talep, güneş panelleri için de daha fazla talep olduğu anlamına geliyor. Güneş fotovoltaik tesisatçılarının önümüzdeki on yıl için en hızlı büyüyen işlerden birine sahip olmasının nedeni budur.

14Rüzgar Türbini Servis Teknisyeni
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Rüzgar Türbini Servis Teknisyeni

Doğayı seviyorsanız ve bir ticaret öğrenmeyi planlıyorsanız, bir rüzgar türbini servis teknisyeni olmayı düşünebilirsiniz. En iyi çevresel işlerden biri ve dünya yenilenebilir enerjiye doğru ilerlerken, aynı zamanda geleceğin işlerinden biri.

15İstatistikçi
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İstatistikçi

Geleceğin işlerine gelince, 2025 muhtemelen geleneksel muhasebeciler için büyük bir talebin olacağı bir yıl olmayacak. İstatistikçiler, aslında, en hızlı büyüyen işlerden birine sahipler.

16Öğretmen veya Eğitmen
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Öğretmen veya Eğitmen

Her zaman eğitimciler ve eğitmenler için ve daha da fazlası teknolojinin sürekli artan bir hızla değiştiği bir dünyada iş olacak. Bu yüzden öğretmenler gerek fiziksel gerekse online dünyada kendine iş bulacak.

17Kamyon şoförü
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Kamyon şoförü

Kamyon şoförleri masa başında oturmayı gerektirmeyen en yüksek ücretli işlerden birine sahip . Özellikle ağır ve römorklu kamyon kullananlar 2025 yılında en iyi işlerden birine sahip olacaklar, çünkü becerileri çok çeşitli ekonomik sektörlerde talep edilecek.

18Müşteri Hizmetleri Temsilcisi
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Müşteri Hizmetleri Temsilcisi

Müşteri hizmetleri temsilcileri dünyanın en yüksek ücretine iş yapmayabilir ancak işlerinin kaybolduğunu görme tehlikesi de yoktur. Sonuçta, çoğu kişi gerçek kişilerle gerçek kişiyle konuşabiliyorsa, bir robotla konuşmamayı tercih eder.

19Sağlık Yardımı
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Sağlık Yardımı

Sağlık bakım yardımcıları önümüzdeki 10 yıl için sadece bu alanda büyüme olacağı için değil, aynı zamanda yıllarca çalışma gerektirmediği için de en iyi işlerden birine sahip olacak.

20Perakende satış ortaklığı
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Perakende satış ortaklığı

İşiniz bir robot tarafından kolayca ele geçirilmeyecek çünkü robotların ustalaşamadığı kişilerarası beceriler gerektiriyor. Bu yüzden de hala talep edilen gelecekteki mesleklerden biri.

21Kayıtlı hemşire
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Kayıtlı hemşire

Sağlık sektörünün dünyada ne kadar önemli olduğu salgın dönemiyle de iyice anlaşıldı. Bu yüzde 2025 ve sonrasında da bitmeyecek mesleklerin başına koymak gerekiyor.

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