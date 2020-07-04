2025 ve sonrasında en çok talep görecek meslekler açıklandı! İlk sırada bakın hangisi var

Konuşma Dili Patolog Etkili iletişim, giderek daha fazla bağlantılı bir dünyada daha da önem kazanacak ve konuşma dili patologları - veya SLP'ler büyük talep görecek. SLP'ler sadece konuşma ve dil bozukluklarını değil, aynı zamanda yutma bozukluklarını da tedavi eder.