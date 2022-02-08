2022 yılında öğretmen maaşları ne kadar oldu? Tablo hesaplama ekanı ile tüm detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Memur-Sen yetkilileri ise yüksek enflasyon nedeniyle ek protokol yapılabileceğini ve maaşların daha da artabileceğini belirtmişti. Bu konuya ilişkin olarak Bakanlar Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor. Aşağıda hazırlanan tablo ile memur maaşlarına yapılacak olan zam oranını görebilirsiniz.