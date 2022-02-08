2022 yılında öğretmen maaşları ne kadar oldu? Tablo hesaplama ekanı ile tüm detaylar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Macron alay konusu oldu... İşte zirveye damga vuran o anlarMacron alay konusu oldu... İşte zirveye damga vuran o anlar#Macron
Skandal Yıldız futbolcunun kedisine işkence ettiği görüntüler sızdı Hapse girebilir...Skandal! Yıldız futbolcunun kedisine işkence ettiği görüntüler sızdı! Hapse girebilir...#Kurt Zouma
Kar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu 2 ay kritikKar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu? '2 ay kritik'#İklim Krizi
ABD eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffreyden CNN Türke özel açıklamalarABD eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den CNN Türk'e özel açıklamalar#James Jeffrey
Ünlü isimleri kapıcı çarptıÜnlü isimleri kapıcı çarptı!#Haldun Dormen
İşte Bozdağın masasındaki taslak... Nafakada yeni planİşte Bozdağ'ın masasındaki taslak... Nafakada yeni plan#Bekir Bozdağ
Ve beklenen oldu... Son darbe hiç beklemediği kişiden geldiVe beklenen oldu... Son darbe hiç beklemediği kişiden geldi#Alec Baldwin
Herkes onu konuşuyor.. Tinder Avcısına büyük şokHerkes onu konuşuyor.. Tinder Avcısı'na büyük şok! #Tinder
İstanbul, Ankara, İzmir dahil 55 kentte alarm: Kar sürpriziİstanbul, Ankara, İzmir dahil 55 kentte alarm: Kar sürprizi#Meteoroloji
Kurban olayım başkanım, aman haKurban olayım başkanım, aman ha#İmamoğlu
Skandal araştırma Dünyada kriz büyüyor... Dev şirketlerden yalan ifadeSkandal araştırma! Dünyada kriz büyüyor... Dev şirketlerden yalan ifade#İklim Krizi
Altın fiyatlarında risk iştahı Yükseliş devam ediyorAltın fiyatlarında risk iştahı! Yükseliş devam ediyor#Altın
Dünya şampiyonu boksöre silahlı saldırı Çok acı çekiyorumDünya şampiyonu boksöre silahlı saldırı! 'Çok acı çekiyorum'#Robert Easter Jr
Ormanın bir köşesinde ne yaptıkları merak konusu olduOrmanın bir köşesinde ne yaptıkları merak konusu oldu!#Shawn Mendes
Canlı yayında her şeyi anlattı: Günlük 500 TL veriyordu, benim arabamın benzini bin TLden fazlaCanlı yayında her şeyi anlattı: Günlük 500 TL veriyordu, benim arabamın benzini bin TL'den fazla!#Mihriban Hurmacı
HABERLEREkonomi Haberleri

2022 yılında öğretmen maaşları ne kadar oldu? Tablo hesaplama ekanı ile tüm detaylar

#Öğretmen Maaşları#Öğretmen Maaşı#Zamlı Öğretmen Maaşı

Öğretmen maaşları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Öğretmen maaşları 3 Ocak tarihinde aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yoğun ilgi görüyor. Enflasyon oranı ve farkına göre memur zam oranı 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 olarak açıklandı. Peki, öğretmen maaşları ne kadar oldu?

1/172022 yılında öğretmen maaşları ne kadar oldu Tablo hesaplama ekanı ile tüm detaylar

Öğretmen maaşları, memur zammı ile ilgili açıklama yapılmasının ardından merak ediliyor.

2/172022 yılında öğretmen maaşları ne kadar oldu Tablo hesaplama ekanı ile tüm detaylar

Öğretmen maaşlarına yılda iki defa enflasyon oranına göre zam yapılıyor. Yapılan son zamla birlikte en düşük memur maaşları da değişti. Öğretmenler 6354 lira, polisler 9599 lira, hemşireler 6733 lira, vaizler ise 6449 lira Maaş alacak.

3/17ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 oranında zammı hak etmiş oldu. Yapılan son zamla birlikte en düşük memur maaşları da değişti. Öğretmenler 6354 lira, polisler 9599 lira, hemşireler 6733 lira, vaizler ise 6449 lira Maaş alacak.

4/172022 yılında öğretmen maaşları ne kadar oldu Tablo hesaplama ekanı ile tüm detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Memur-Sen yetkilileri ise yüksek enflasyon nedeniyle ek protokol yapılabileceğini ve maaşların daha da artabileceğini belirtmişti. Bu konuya ilişkin olarak Bakanlar Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor. Aşağıda hazırlanan tablo ile memur maaşlarına yapılacak olan zam oranını görebilirsiniz.

5/172022 yılında öğretmen maaşları ne kadar oldu Tablo hesaplama ekanı ile tüm detaylar

Tabloda görüntülen 2022 Temmuz, 2023 Ocak maaşları enflasyon farkı olmadan yansıtılmıştır. İlgili yıllara gelindiğinde enflasyon farkı eklemesi yapılarak hesaplanması gerekmektedir.

6/172022 yılında öğretmen maaşları ne kadar oldu Tablo hesaplama ekanı ile tüm detaylar
7/172022 yılında öğretmen maaşları ne kadar oldu Tablo hesaplama ekanı ile tüm detaylar
8/172022 yılında öğretmen maaşları ne kadar oldu Tablo hesaplama ekanı ile tüm detaylar
9/172022 yılında öğretmen maaşları ne kadar oldu Tablo hesaplama ekanı ile tüm detaylar
10/172022 yılında öğretmen maaşları ne kadar oldu Tablo hesaplama ekanı ile tüm detaylar
11/172022 yılında öğretmen maaşları ne kadar oldu Tablo hesaplama ekanı ile tüm detaylar
12/172022 yılında öğretmen maaşları ne kadar oldu Tablo hesaplama ekanı ile tüm detaylar
13/172022 yılında öğretmen maaşları ne kadar oldu Tablo hesaplama ekanı ile tüm detaylar
14/172022 yılında öğretmen maaşları ne kadar oldu Tablo hesaplama ekanı ile tüm detaylar
15/172022 yılında öğretmen maaşları ne kadar oldu Tablo hesaplama ekanı ile tüm detaylar
16/172022 yılında öğretmen maaşları ne kadar oldu Tablo hesaplama ekanı ile tüm detaylar
17/172022 yılında öğretmen maaşları ne kadar oldu Tablo hesaplama ekanı ile tüm detaylar
Haberle ilgili daha fazlası:
#Öğretmen Maaşları#Öğretmen Maaşı#Zamlı Öğretmen Maaşı