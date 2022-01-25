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2022 EMEKLİ MAAŞI: Yeni yılda emekli maaşı ne kadar oldu? SSK-Bağkur emekli maaş tablosu

#Emekli Maaşı#Emekli#Emekli Maaşı Hesaplama

Emekli maaşı hesaplama ekranı yoğun ilgi görüyor. Emekli maaş zammı ile ilgili açıklama 3 Ocak tarihinde yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 23,65 oranında zammı hak etmiş oldu. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşının 1500 lira yerine 2500 lira olduğunu duyurdu. Böylece en düşük emekli maaşı yüzde 66 arttı. Peki, ne kadar emekli maaşı alırım?

1/222022 EMEKLİ MAAŞI: Yeni yılda emekli maaşı ne kadar oldu SSK-Bağkur emekli maaş tablosu

Ne kadar emekli maaşı alırım sorusu gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile en düşük emekli aylığı 2.500 liraya yükseltildi.

2/222022 EMEKLİ MAAŞI: Yeni yılda emekli maaşı ne kadar oldu SSK-Bağkur emekli maaş tablosu

Örneğin, 2021’in temmuz ayında 1.700 lira maaş alan bir emeklinin, yeni zamla birlikte maaşı 2.132 lira olacağından ve maaşı 2.500 liranın altında kalacağından maaşı 368 lira arttırılarak, 2.500 liraya tamamlandı. İşte emekli maaş zammı hesaplama tablosu

3/22EMEKLİ MAAŞI NE KADAR

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik olan enflasyon oranı açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 23,65 oranında zammı hak etmiş oldu. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşının 1500 lira yerine 2500 lira olduğunu duyurdu. Böylece en düşük emekli maaşı yüzde 66 artmış oldu.

4/22NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. 4A emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresine giderek “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Sakın unutmayın, emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.

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5/222022 EMEKLİ MAAŞI: Yeni yılda emekli maaşı ne kadar oldu SSK-Bağkur emekli maaş tablosu
6/222022 EMEKLİ MAAŞI: Yeni yılda emekli maaşı ne kadar oldu SSK-Bağkur emekli maaş tablosu
7/222022 EMEKLİ MAAŞI: Yeni yılda emekli maaşı ne kadar oldu SSK-Bağkur emekli maaş tablosu
8/222022 EMEKLİ MAAŞI: Yeni yılda emekli maaşı ne kadar oldu SSK-Bağkur emekli maaş tablosu
9/222022 EMEKLİ MAAŞI: Yeni yılda emekli maaşı ne kadar oldu SSK-Bağkur emekli maaş tablosu
10/222022 EMEKLİ MAAŞI: Yeni yılda emekli maaşı ne kadar oldu SSK-Bağkur emekli maaş tablosu
11/222022 EMEKLİ MAAŞI: Yeni yılda emekli maaşı ne kadar oldu SSK-Bağkur emekli maaş tablosu
12/222022 EMEKLİ MAAŞI: Yeni yılda emekli maaşı ne kadar oldu SSK-Bağkur emekli maaş tablosu
13/222022 EMEKLİ MAAŞI: Yeni yılda emekli maaşı ne kadar oldu SSK-Bağkur emekli maaş tablosu
14/222022 EMEKLİ MAAŞI: Yeni yılda emekli maaşı ne kadar oldu SSK-Bağkur emekli maaş tablosu
15/222022 EMEKLİ MAAŞI: Yeni yılda emekli maaşı ne kadar oldu SSK-Bağkur emekli maaş tablosu
16/222022 EMEKLİ MAAŞI: Yeni yılda emekli maaşı ne kadar oldu SSK-Bağkur emekli maaş tablosu
17/222022 EMEKLİ MAAŞI: Yeni yılda emekli maaşı ne kadar oldu SSK-Bağkur emekli maaş tablosu
18/222022 EMEKLİ MAAŞI: Yeni yılda emekli maaşı ne kadar oldu SSK-Bağkur emekli maaş tablosu
19/222022 EMEKLİ MAAŞI: Yeni yılda emekli maaşı ne kadar oldu SSK-Bağkur emekli maaş tablosu
20/222022 EMEKLİ MAAŞI: Yeni yılda emekli maaşı ne kadar oldu SSK-Bağkur emekli maaş tablosu
21/222022 EMEKLİ MAAŞI: Yeni yılda emekli maaşı ne kadar oldu SSK-Bağkur emekli maaş tablosu
22/222022 EMEKLİ MAAŞI: Yeni yılda emekli maaşı ne kadar oldu SSK-Bağkur emekli maaş tablosu
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