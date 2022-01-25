2022 EMEKLİ MAAŞI: Yeni yılda emekli maaşı ne kadar oldu? SSK-Bağkur emekli maaş tablosu

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik olan enflasyon oranı açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 23,65 oranında zammı hak etmiş oldu. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşının 1500 lira yerine 2500 lira olduğunu duyurdu. Böylece en düşük emekli maaşı yüzde 66 artmış oldu.