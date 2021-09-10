2021 için dünyanın en iyi şehirleri belirlendi! Listeye Türkiye'den bakın hangi şehir girdi

Londra



Pek çok Londralı, pandemiden önce şehirlerinin en iyi özelliklerini hafife aldı. Londralıların yiyecek ve içecek sahnelerine yeniden aşık olmaları uzun ve acımasız bir karantinanın sona ermesini gerektirdi ancak bu şehrin yaptığı en önemli şey çeşitliliktir. Aslında, yerel halkın yüzde 88'i şehri 'çeşitli' olarak tanımladı.



Barselona



Elbette 2021, Barselona halkının hayal ettiği gibi sonuçlanmamış olabilir, ancak gösterdikleri yaratıcılık ve dayanışma kesinlikle iyimserlik için bir neden olmalı. Şehrin yüzde 83'ü kültür için oy kullandı.



