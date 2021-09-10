2021 için dünyanın en iyi şehirleri belirlendi! Listeye Türkiye'den bakın hangi şehir girdi
Time Out dünyanın en iyi şehirlerini araştırdı. Araştırma sonunda sıralamaya giren şehirlerden biri Türkiye'den bir şehir. İşte o liste...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Time Out en iyi şehirleri sıraladı. Yapılan sıralamada her şehrin gece hayatı, restoranları ve kültürel özellikleri ile şehrin Covid-19'un ardından belki de her zamankinden daha önemli olan topluluk duygusu göz önünde bulunduruldu.
2
Şehirlerin çevresel girişimlerinin yanı sıra aktivizme bağlılıkları ve genel samimiyetleri de incelendi. Sıralamaya Türkiye'den de bir şehir girdi. İşte o liste ve Türkiye'den yer alan şehir...
3
San Francisco
Geçen yıl işler zorlaştığında, San Francisco ABD'deki en katı Covid adımıyla harekete geçti. Ancak bu, Körfez Bölgesi'ndeki topluluk ruhunu azaltmadı. İşletmeler ayakta kalmak için yaratıcı adımlar attı. Komşular, geniş kapsamlı karşılıklı yardım ağları aracılığıyla birbirleriyle ilgilenmek için adım attılar.
4
Amsterdam
Pandemi sırasında Amsterdam, kültür ve sosyal hayatın yokluğunu çoğundan daha şiddetli hissetti. Yine de şehir, güzelliğine, tarihine ve topluluk ruhuna içe doğru odaklanarak zamanı akıllıca kullandı. Bu yılki ankette, Amsterdamlıların yüzde 47'si şehrin 'yeşil' olduğunu söyledi ve yüzde 27'si onu sürdürülebilir olarak nitelendirdi. Geçen yılki karantina sırasında şehir, modern, çevreye duyarlı bir metropol statüsünü sağlamlaştırmayı amaçladı.
5
Manchester
Manchester kesinlikle dayanıklı bir yer. Bu yılki endekste yüzde 71'in şehri 'yaratıcı' olarak tanımladı. Burası Factory Records, Smiths'in evi ve 2021'de Manchester International Festival (MIF) gibi kuruluşlar bu şehrin büyük, coşkulu kültürel etkinlikler söz konusu olduğunda gerçekten ne kadar etkili olduğunu göstermeye devam etti.
6
Kopenhag
Danimarka dünyanın en mutlu yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Kopenhaglıların yüzde 66'sının ankette şehrin 'rahatlatıcı' olduğunu söyledi. Burada genel yaşam kalitesi yüksek ve şüphesiz şehrin birçok yenilikçi yeşil girişimi yerel halkın kafasını rahatlatmaya yardımcı oluyor. Sakinlerin yüzde 82'si şehirde 'yeni ve şaşırtıcı şeyler' keşfetmeyi kolay buluyor.
7
New York
New York bu yılki ankette tüm Kuzey Amerika şehirleri arasında 'en dayanıklı' olarak açıklandı. Açık Restoranlar girişiminin devam eden başarısından aşı alımını teşvik eden programa kadar son 12 ayda hayatta kalmayı ve gelişmeyi başardı.
8
Montréal
Geçen yıl pandemi vurduğunda Montrealliler harekete geçti. Bu şehir, topluluk ruhuyla ünlüdür ve bir nesildeki en büyük krize karşı, herhangi bir şehri gururlandıracak kadarını gösterdi.
Prag
Kilitlenmeler Prag'ı aniden ve şiddetli bir şekilde vurdu ama şehrin göz kamaştırıcı güzelliği zarar görmedi. Aslında bu yılki endekste, Prag halkının yaklaşık yüzde 82'si hala şehrin güzelliğini övüyor.
9
Tel Aviv
Dizengoff Meydanı ve Park HaMesila gibi mekanlar pikniklere, konserlere, gösterimlere ve söyleşilere ev sahipliği yaptı. Karantinaların ardından İsrail aşı yarışına öncülük etti ve çok geçmeden yerli halk kafelerde kapuçinolarını yudumlamaya ve sahilde yoga yapmaya başladı.
10
Porto
Porto sakinlerinin yaklaşık yüzde 73'ü şehirlerinin 'kültür' için harika olduğunu söyledi. Pandeminin ortasında bile aynı fikirde olmamakta zorlanacaksınız. Geçtiğimiz yıl boyunca, Porto'nun efsanevi grafiti sanatçıları her zamankinden daha meşguldü. Sokaklara çok ihtiyaç duyulan renkleri sıçratırken, birçok galeri de şaşırtıcı bir şekilde aktif oldu. Şehir ayrıca geniş yayalaştırma, daha fazla bisiklet altyapısı, genişletilmiş teraslar ve yeni topluluk bahçeleri ile vatandaşlara kamusal alanı geri vermeye başladı.
11
Tokyo
Pandemi döneminin vazgeçilmezi olan yüz maskesi, Kovid darbesinden çok önce Tokyolular arasında zaten yaygın bir aksesuardı ve belki de burada hayatın geçen yıl boyunca gerçekten hiç yavaşlamamasının nedeni buydu. Ankete katılanların yüzde 82'si, Tokyo'nun 'yeni şeyler keşfetmek' için harika olduğunu söyledi. Son 18 ay içinde şehir genelinde bir sürü yeni mekan ve cazibe merkezi ortaya çıktı.
12
Los Angeles
Los Angeles her zaman yaratıcıdır (bu nedenle dünyanın en 'yaratıcı' ikinci şehrini seçti) ve özellikle tüm şehir blokları sanat enstalasyonlarına dönüşürken ve karşılıklı yardım ağları filizlendiğinde böyleydi.
Şikago
Şikago dünyanın en dayanıklı üçüncü şehri olarak geldi ve şehrin hikayelerle dolu hayatta kalma tarihini düşündüğünüzde bu pek de şaşırtıcı değil.
13
Londra
Pek çok Londralı, pandemiden önce şehirlerinin en iyi özelliklerini hafife aldı. Londralıların yiyecek ve içecek sahnelerine yeniden aşık olmaları uzun ve acımasız bir karantinanın sona ermesini gerektirdi ancak bu şehrin yaptığı en önemli şey çeşitliliktir. Aslında, yerel halkın yüzde 88'i şehri 'çeşitli' olarak tanımladı.
Barselona
Elbette 2021, Barselona halkının hayal ettiği gibi sonuçlanmamış olabilir, ancak gösterdikleri yaratıcılık ve dayanışma kesinlikle iyimserlik için bir neden olmalı. Şehrin yüzde 83'ü kültür için oy kullandı.
14
Melbourne
Şehir, 18 ay içinde tecritle mücadele ederken, bu güzel Avustralya şehrinde yerel halk yiyecek ve içecek kültürüne dikkat çekiyor. Karantinanın en yoğun olduğu zamanlarda bile Melburnlular birinci sınıf lazanya ve kapılarına teslim tatlılarla kendi çözümlerini buldu.
Sidney
Ankete katılanların üçte ikisinden fazlasının Sydney'i 'güzel' olarak tanımlaması şaşırtıcı değil. İster milli parklardan birinde olun, ister 100'den fazla plajdan birinde güneşleniyor olun veya Opera Bar'da liman kenarında bir gün batımının tadını çıkarıyor olun, bu kasabanın nefes kesici olmayan bir köşesi yoktur.
15
Şanghay
Madrid
16
Meksika (Mexico City)
Hong Kong
17
Lizbon
Boston
Milano
18
Singapur
Miami
Dubai
19
Pekin
Paris
Budapeşte
20
Abu Dabi
Sao Paulo
Johannesburg
21
Roma
Moskova
22
Buenos Aires
Bangkok
23
İstanbul
İstanbul Covid'e yakalandı ama şehir yenilmedi. Türk sermayesi ve onun gözü pek girişimcileri, fırtınayı atlatmak için ellerinden gelenin en iyisini yaptılar.
24
Aşının piyasaya sürülmesiyle gerçekten adım adım ilerlediler. Şehir pandemi sırasında moralini yüksek tuttu.
25
UNESCO’nun örnek projeler listesine giren “Sen Güvende Kal” uygulamasıyla 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi yaşlılar ünlü şef ve aşçıların sıcak yemek hizmetinden yararlandı.