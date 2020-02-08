2020’nin en iyi otomobilleri açıklandı! Bakın en yüksek puanı hangisi aldı…

Lincoln'ün yeni teknolojisi sayesinde Navigator sahipleri artık araç anahtarını yanlarında taşımak zorunda da değiller. Çünkü akıllı telefonları aracılığıyla aracı kilitlemek, bagajı açmak hatta çalıştırabilmek gibi imkanları var. Bu teknoloji ilk olarak yeni Lincoln Aviator ile tanıtılmıştı ve şimdi de Navigator'lere standart bir özellik olarak getirildi. Bu akıllı telefon uygulamasına da "Lincoln Way" adı veriliyor.