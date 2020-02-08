2020’nin en iyi otomobilleri açıklandı! Bakın en yüksek puanı hangisi aldı…
US News 2020’nin en iyi otomobillerini açıkladı. Araştırma gelen puanlarla oluşturulan skorlar neticesinde gerçekleştirildi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Dört segment dahil edildi: Otomobiller, lüks arabalar, SUV'lar ve lüks SUV'lar. Güvenilirlik açısından hiç test edilmemiş araçlar diskalifiye edildi. Kamyonetler, süper lüks arabalar ve spor arabalar da dahil değil. Otomobil sıralaması, otomotiv basınının fikir birliği görüşüne ve ayrıca üçüncü taraf güvenlik ve güvenilirlik verilerine dayanıyor.
2
Beş bileşen bir aracın toplam puanını oluşturuyor: Performans, iç mekan, eleştirmenin puanı, güvenlik ve güvenilirlik. Bu puanlar tüketici beklentilerini yansıtacak şekilde segmentlere göre değişen bir formülde birleştirildi. Sonuç, her yeni araba için 0 ila 10 ölçeğinde toplam bir puan olarak belirlendi.
3
En İyi SUV: 2020 Kia Telluride
US News Genel Puan: 8.6 / 10
Fiyat: 31.690 dolar
Performans Puanı: 7.3 / 10
İç Skor: 8.1 / 10
4
2020 için yepyeni olan Kia Telluride , 10 üzerinden 8,6 puanla orta büyüklükteki SUV sıralamasının en üstünde yer alıyor. Yeni Kia, çekici bir kabin tasarımı ve dengeli bir sürüş sunuyor. Üç sıra halinde sekize kadar oturulabilir.
5
Telluride üssünde, şerit tutma yardımcısı, ileri çarpışma uyarısı, fren yardımı, yaya algılama, arka çapraz trafik uyarısı, sürücü dikkat monitörü ve güvenli çıkış yardımı da dahil olmak üzere çok sayıda kaza önleme teknolojisi de yer alıyor.
6
Çift turbolu güçlü V6 motor seçeneği ve 3.8 litrelik 291 beygir güç üretiyor. Motorun sesi de kabine çok fazla gelmediği için aracın konfor konusu gayet başarılı görünüyor. Ayrıca araçta, ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklar, Head-up Display ile mevcut 10,25 inç dokunmatik ekranlı UVO Bağlantısı, güvenli çıkış yardımı da bulunuyor.
7
En İyi Araba: 2020 Toyota Camry
US News Genel Puan: 8.6 / 10
Fiyat: 24.425 dolar
Performans Puanı: 8.5 / 10
İç Skor: 7.4 / 10
8
Camry'nin 10 üzerinden 8,6'lık toplam puanı , rakip Honda Accord'un (8.5) hemen önündeki orta ölçekli otomobiller arasında en iyisi. 2018 yeniden tasarımından önce Camry'nin performansı olağanüstü olmaktan çok uzaktı. Bununla birlikte, son süspansiyon ve direksiyon güncellemeleri Toyota'ya dönüşlerle daha fazla duruş ve çeviklik kazandırıyor.
9
Camry'nin içi yakışıklı bir tasarım ve yüksek kaliteli malzemelerle etkileyici. Kör nokta izleme, arka çapraz trafik uyarısı ve arka çapraz trafik frenlemesi, yaya algılama özellikli çarpışma öncesi fren sistemi, direksiyon destekli şerit kalkış uyarısı, otomatik uzun farlar ve uyarlanabilir hız sabitleyici gibi özellikleri bulunuyor.
10
Akıllı güvenlik sistemlerinden yüksek teknolojilerle donatılmış iç mekana kadar her Toyota’da standart olarak sunulan bazı ekipmanlar bulunuyor.
11
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için adayların arasında Toyota Camry de var.
12
En İyi Lüks SUV: 2020 Lincoln Navigator
US News Genel Puan: 8.8 / 10
Fiyat: 73.200 dolar
Performans Puanı: 8.0 / 10
İç Skor: 8.9 / 10
13
Kaslı bir V6 motoru, zarif bir sürüş ve oturma- kargo alanı ile birlikte lüks bir SUV'dan bekleyeceğiniz tüm zenginliğe sahip. Otomatik frenleme, kör nokta izleme ve arka çapraz trafik uyarısı gibi güvenlik teknolojisi de yer alıyor.
14
Lincoln'ün yeni teknolojisi sayesinde Navigator sahipleri artık araç anahtarını yanlarında taşımak zorunda da değiller. Çünkü akıllı telefonları aracılığıyla aracı kilitlemek, bagajı açmak hatta çalıştırabilmek gibi imkanları var. Bu teknoloji ilk olarak yeni Lincoln Aviator ile tanıtılmıştı ve şimdi de Navigator'lere standart bir özellik olarak getirildi. Bu akıllı telefon uygulamasına da "Lincoln Way" adı veriliyor.
15
Ayrıca 2020 Lincoln Navigator'lerde artık daha fazla kişiselleştirme seçeneği de sunuluyor. Lincoln, aracın tasarımını iyi yönde etkileyen "Monokromatik Paketler" sunuyor. Bu paketlerde araç beyaz veya siyah renkler ile güzelce donatılabiliyor.
16
Lincoln, Navigator'deki yeni görünüm paketleri ve yeni donanımlar dışında bir değişiklik olmadığını da belirtiyor. Yani araç yine 3.5 litrelik V6 EcoBoost motor ve 10 ileri otomatik şanzıman ile satılmaya devam edecek.
17
En İyi Lüks Otomobil: 2020 BMW 5 Serisi
US News Genel Skor: 8.9 / 10
Fiyat: 53.900 dolar
Performans Puanı: 8.5 / 10
İç Skor: 7.9 / 10
18
Yeni standartlar belirlemeyi kendine görev edinen BMW 5 Serisi, modern sedan konseptini somut şekilde hayata geçiriyor. Dinamik ve şık görünümü sayesinde, kendi sınıfındaki otomobillerden beklenen estetik ve sportif tasarımı son teknoloji ile bir araya getirerek, sürüş keyfini ikna edici bir şekilde karşılıyor.
19
BMW 520i Special Edition, sürüş deneyiminizi daha güvenli ve daha konforlu kılacak bir dizi akıllı asistan sistemi ve yenilikçi teknolojilere sahip donanımlar sunuyor. BMW 5 Serisi şimdi Special Edition donanımı ile benzersiz sürüş deneyimi sunan, Soft Close özellikli kapılar ve BMW Live Cockpit Professional gibi teknolojilerle beklentilerin üzerinde deneyim sunuyor.
20
Sürüş Asistanı Plus şimdiye kadarki en iyi yardımcınız olacak. Önemli fakat monoton görevler için artık kendinizi yormanıza gerek yok. Bu sistem, yavaş akan trafik veya uzun yolculuklarda size otonom sürüş opsiyonu sunar.