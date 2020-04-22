2020 Altın fiyatları yorumu.. Altın fiyatları düşüyor mu, ons altın ne kadar? Canlı ve anlık altın fiyatları ekranı

Eda KARADAĞ..İntegral Yatırım Menkul A.Ş Araştırma Departmanı Gelişmekte olan ülke para birimleri Dolar karşısında zayıf seyrediyor. Bu durumda, kurdaki geri çekilmeleri sınırlı bırakıyor. Dolayısıyla kur için 6.34 TL (22 günlük hareketli ortalama) ana destek olarak izlenmeli. Bu desteğe kadar satışlar karşılandığı sürece ciddi bir satış baskısından bahsetmenin zor olabileceğini düşünüyorum. Kısa vadede de kurda kalıcı bir düşüş pek beklemiyorum. Yukarıda ise 6.60 TL direncini izliyorum ve bu direnç alanına doğru tepkiler gelmesine karşın çok güçlü kalamadığı için kritik bir nokta. Bu noktanın üzerine yükselip ısrarcı olması yükselişin devamı adına önemle takip edilmeli. Kurda ani hareketler oluyor ve kademeli bir yükseliş eğimi içerisinde hareket ediyor. İlerleyen günlerde 6.60 TL seviyesinin üzerinde seyirler izlememizin de muhtemel olduğunu düşünüyorum. Ons altına da gelelim; malum piyasalarda bu kadar kaos varken, güvenli limanlara olan talebinde canlı kaldığını gözlemliyorum. Geçtiğimiz haftalar, nakde kaçış altının da 1450 dolar seviyesine doğru düşüşüne neden olsa bile yeniden 1600 dolar çevresinde seyirler izliyoruz. Açıkçası altın özelinde yeni bir trendin başladığını hala düşünmüyorum. Yazımın başında da belirttiğim gibi önümüzdeki iki hafta kritik ve bu iki haftanın durumu altın içinde belirleyici olacak. Tıpkı borsalar gibi.Virüsün yayılma hızı yavaşlarsa altın fiyatlarında da dengelenme olabilir, ancak yayılma hızı daha da artar panik havası oluşursa bu durum yine nakde kaçışı tetikleyip, altında satış baskısına neden olabilir.Kısacası öngörmesi zor günlerdeyiz. Ancak şöyle bir durum söz konusu, bu gelişmeler yani virüs riski ortadan kalktığında altın için yükselişin devam etmesini bekliyorum. Merkez bankalarının uyguladıkları politikalar, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere sınırsız tahvil alımı bu anlamda altını besleyecek bir gelişme.Dolayısıyla ons altın özelinde geri çekilmelerin sınırlı kalmasını ve önümüzdeki aylarda da 1600 dolar seviyesinin üzerini konuşmaya devam edebileceğimizi ekleyebilirim. Altın için teknikte 1635-1645 dolar direnç alanı izlenebilir. Bu direnç alanının üzerinde seyir altında 1660 dolar kapısını aralar düşüncesindeyim. Geri çekilmelerde ise 1600 dolar psikolojik destek konumunda. Bu desteğin altına doğru zaman zaman düşüşler oluşsa bile yine de şimdilik temkinli kalacağını düşünüyorum. Son olarak, gram altın yatırımcısı mevcutta portföylerde korumaya devam edebilir. İlave alımlar için düşüşleri değerlendirebilirler.