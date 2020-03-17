2020 altın fiyatları canlı takip ekranı: Altın fiyatları haftanın ikinci gününde ne kadar oldu?

Altın fiyatları haftanın ikinci gününde de ana gündem konularından biri oldu. Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü tehdit oluşturmaya devam ederken dünya borsaları ve altın fiyatlarında sert düşüş görüldü. Haftanın açılışına 311.4 liradan başlayan gram altın en yüksek 318.5 lira, en düşük 300.9 lira oldu. Haftanın ikinci gününde de altın fiyatlarında sert değişimler gözlemleniyor. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?