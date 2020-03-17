2020 altın fiyatları canlı takip ekranı: Altın fiyatları haftanın ikinci gününde ne kadar oldu?
Koronavirüsün tüm dünyada etkili olması ve ölümlerin çoğalması başta altın fiyatları olmak üzere tüm yatırım araçlarını etkiledi. Piyasaların durumunu merak eden vatandaşlar, altın fiyatları son durumuna ve analistlerin yorumlarına yönelik araştırma yapıyor. Dün ons altındaki sert düşüşle birlikte altının gramı da 300 TL olmuştu. Peki, altın fiyatları haftanın ikinci gününde ne kadar oldu? İşte 2020 altın fiyatları canlı takip ekranı ve 17 Mart tarihli altın piyasası
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Altın fiyatları haftanın ikinci gününde de ana gündem konularından biri oldu. Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü tehdit oluşturmaya devam ederken dünya borsaları ve altın fiyatlarında sert düşüş görüldü. Haftanın açılışına 311.4 liradan başlayan gram altın en yüksek 318.5 lira, en düşük 300.9 lira oldu. Haftanın ikinci gününde de altın fiyatlarında sert değişimler gözlemleniyor. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
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ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek altının satış fiyatı 522 liradan satılırken, 510 liradan geri alınıyor. Yarım altının satış fiyatı 1046 lira seviyesinde işlem görürken, 1019 liradan geri alınıyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı 2154 civarında işlem görürken, 2122 liradan geri alınıyor. 22 ayar bileziğin gram satışı 294 lira olurken, 290 lira seviyesinde geri alınıyor.
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EMTİA PİYASALARI Petrol yükselirken altın yatay
Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki etkileri ve Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki fiyatlama savaşı nedeniyle sert düşen petrol fiyatları, dip düzeylerden gelen alımlarla hafif yükselirken, nakde dönmeye çalışan yatırımcıların satışlarıyla haftanın ilk işlem gününde düşen altın fiyatları yatay hareket ediyor.
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Goldman Sachs, Çin için 2020 ilk çeyrek ve 2020 yılı GSYH tahminlerini yüzde 2.5 büyüme olarak belirtmişti. Ocak-Şubat dönemine ilişkin gelen ekonomik veriler sonrası bu beklentisini yüzde 9.0 daralma olarak değiştirdi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 2.13 artarak 30.69 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 4.25 artışla 29.92 dolardan işlem görüyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.87 düşüşle 12.70 dolardan,
- altın, yüzde 0.006 artışla 1,486.60 dolardan,
- bakır, yüzde 0.19 artışla 2.39 dolardan, - platin, yüzde 1.31 düşüşle 649.10 dolardan ve
- paladyum yüzde 4.09 düşüşle 1.452.10 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 307 liraya, çeyrek altın 502 liraya, Cumhuriyet altını da 2,077 liraya geriledi.
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