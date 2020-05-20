20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayımda! İşte BİM bu hafta kataloğu
20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden farklı ürünler var. Bu hafta raflara cep telefonundan düdüklü tencereye, tavadan spor aletlerine, dolaptan ayakkabıya kadar birçok farklı ürün ekleniyor. 20 Mayıs broşürü içerisinde püsküllü koltuk örtüsü 19,90 TL, baskılı havlu 3,95 TL, 8 bölmeli çift kapaklı dolap 199 TL, dik durabilen süpürge 199 TL, 2’lü dambıl seti 49,90 TL fiyatı ile bulunuyor.
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BİM aktüel ürünler kataloğunda nelerin olduğu araştırılıyor. 20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta markete gelen aktüel ürünler arasında düdüklü tencere 349 TL, çift fonksiyonlu Türk kahvesi makinesi 199 TL, Samsung A70 cep telefonu 2.650 TL, 8 bölmeli çift kapaklı dolap 199 TL, dik durabilen süpürge 199 TL, 2’lü dambıl seti 49,90 TL, 3’lü loop bant seti 12,90 TL, cyclone elektrikli süpürge 399 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı…