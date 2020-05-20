Ekonomi Haber Giriş: 20 Mayıs 2020 - 09:43 , 20 Mayıs 2020 - 09:43

20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayımda! İşte BİM bu hafta kataloğu

20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden farklı ürünler var. Bu hafta raflara cep telefonundan düdüklü tencereye, tavadan spor aletlerine, dolaptan ayakkabıya kadar birçok farklı ürün ekleniyor. 20 Mayıs broşürü içerisinde püsküllü koltuk örtüsü 19,90 TL, baskılı havlu 3,95 TL, 8 bölmeli çift kapaklı dolap 199 TL, dik durabilen süpürge 199 TL, 2’lü dambıl seti 49,90 TL fiyatı ile bulunuyor.